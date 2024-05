Crédit immobilier : De nouvelles baisses mais pas de changement sur les contraintes réglementaires

« Le mouvement baissier initié en janvier s’est tout naturellement poursuivi en avril avec un rythme mesuré, les taux ont ainsi enregistré des baisses comprises entre 5 et 15 points de base selon les durées et les profils par rapport à mars », explique Maël Bernier, directrice de la communication de Meilleurtaux.

Les règles du HCSF restent en vigueur

Malheureusement si les bonnes nouvelles se confirment avec ces nouvelles baisses des taux, les contraintes réglementaires restent inchangées et la règle des 35% d’endettement maximum des revenus nets vient malheureusement d’être confirmée.

Pour Maël Bernier : « les banques ne doivent tenir compte que des revenus pour vous accorder un prêt et ne peuvent prendre en considération la structure d’un foyer, or celle-ci peut évidemment changer le poids des remboursements. Entre un ménage avec 2 enfants de 55 ans et un autre de 30 ans sans enfant avec les mêmes revenus, le reste à vivre sera évidemment plus élevé dans le second cas, sans compter qu’il a plus de chances de voir ses revenus augmenter que le premier. Malheureusement, cette donnée pourtant de bon sens ne peut être prise en compte par la banque et les règles iniques du HCSF resteront en vigueur. »

Les évolutions des taux à venir dans les prochaines semaines

« Pour le mois de mai, la tendance selon les établissements bancaires est soit à la stabilisation, soit à la baisse. Il faudra néanmoins surveiller les taux directeurs, notamment les OAT 10 ans car, après le coup de chaud dans les derniers jours d’avril, lié au risque d’une éventuelle baisse de la note de la France sur la gestion de ses finances publiques, ces dernières restent sur une évolution hésitante et la tendance au recul demeure à confirmer dans les prochaines semaines », conclut Maël Bernier.

Les infos à retenir

Entre mars et avril, les taux ont enregistré des baisses comprises en 5 et 15 points

Les taux s’établissent en moyenne à 3,80% sur 20 ans et 3,90% sur 25 ans

Les contraintes réglementaires restent malheureusement inchangées

