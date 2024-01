Crédit immobilier : Premières baisses des taux et retour des banques sur le marché

Après une année 2023 quelque peu morose sur le marché du crédit immobilier, ce début d’année est annonciateur de bonnes nouvelles avec des taux moyens en baisse. Alors qu’ils se stabilisaient en fin d’année, les barèmes sont légèrement en baisse pour ce début d’année.

Plus de chances de décrocher un crédit en 2024

Cette tendance à la baisse s’explique tout d’abord par le ralentissement de l’inflation mais aussi par les OAT qui servent de référence aux taux des crédits aux particuliers qui ont baissé de près de 100 points de base en 1 mois.

« Les OAT remontent très légèrement mais restent sous la barre des 3% en janvier 2024. Beaucoup craignaient que les taux ne cessent de grimper, allant même jusqu’à atteindre les 5%. Aujourd’hui nous pouvons rassurer les futurs acquéreurs : la donne change et certains dossiers qui ne passaient pas à l’automne dernier ont une chance d’obtenir une réponse favorable en 2024 », explique Maël Bernier, directrice de la communication de Meilleurtaux.

Le retour des grandes banques sur le marché

Enfin, dernier facteur et non des moindres : des grandes banques sont de retour sur le marché de crédits immobiliers avec des barèmes bancaires en baisse et des objectifs de conquêtes clients élevés. En résumé : les banques prêtent à nouveau !

« le retour de certains acteurs sur le marché va accentuer la concurrence et donc la volonté de signer de nouveaux dossiers. Il sera donc plus facile de trouver un financement et qui plus est, moins couteux en comparaison à l’automne dernier. Ceux qui n’ont pas pu être financés il y’a quelques mois pour un projet immobilier devraient réaliser au plus vite un nouveau calcul d’enveloppe. Il n’est pas tout impossible que la nouvelle donne bancaire permettra de reconsidérer positivement le projet», conclut Maël Bernier.