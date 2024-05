Urban Land Institute France (ULI) et l’Association des Directeurs Immobiliers (ADI) rejoignent la mine urbaine PIRÉE pour maximiser le réemploi, et décarboner le secteur du bâtiment.

Maximiser le réemploi avec PIRÉE

Le réemploi implique un accès facilité et partagé aux produits, équipements et matériaux usagés, issus des diagnostics PEMD réglementaires. C’est à ce titre que l’ADI et ULI France qui représentent des centaines d’acteurs privés de l’immobilier, rejoignent la plateforme PIRÉE, lancée par UPCYCLEA1 en septembre 2023, avec l’appui de l’Union Sociale pour l’Habitat (USH).

PIRÉE2 est une mine urbaine nationale qui permet l’import en masse (avec photos, quantités, adresses, …), des diagnostics PEMD rendus obligatoires par la loi AGEC en cas de démolition ou rénovation significative. L’IA de la plateforme, et le Resource Manager de PIRÉE, connectent ensuite l’offre et la demande en produits réemployables/reconditionnables, ou en matières premières secondaires.

En devenant partenaires de PIRÉE, l’ADI et ULI France permettent un accès privilégié à leurs adhérents pour valoriser leurs ressources et maximiser le réemploi sur leurs opérations de construction/rénovation, et réduire ainsi l’empreinte carbone de leurs patrimoines.

Les bâtiments, de véritables mines urbaines

« Agir pour un développement urbain durable et responsable est la mission de ULI, explique Mélanie Charpentier, Directrice Exécutive ULI France. Les membres ULI sont très engagés dans la gestion du risque carbone. L’accès à la plateforme inter-acteurs PIRÉE leur permettra d’accélérer la décarbonation de leurs patrimoines (une des trois priorités de ULI), et d’obtenir des indicateurs ESG précieux pour leurs rapports financiers et extra-financiers. Nous sommes ravis de cette collaboration. »

« Les membres de l’ADI sont mobilisés dans la rénovation et la décarbonation de l’immobilier, notamment à travers leur implication dans la commission RSE de l’association, ajoute Barbara Kiraly, Déléguée Générale de l’ADI. Avec Pirée, nous leur proposons d’accéder à une plateforme centralisée pour le réemploi, soulignant notre engagement envers l’économie circulaire. »

Eric Allodi, Directeur Général de Upcyclea : « Correctement éco-conçus et gérés, les bâtiments peuvent constituer de véritables mines urbaines dont il est possible d’extraire les produits et matériaux qui les constituent, et éviter ainsi d’exploiter des mines naturelles. Dans un contexte où les enjeux environnementaux et sociaux sont de plus en plus préoccupants, la plateforme PIRÉE permet de relever les défis de notre temps. En combinant leurs forces, les foncières privées, les bailleurs sociaux, les entreprises, et tous les acteurs du logement et du bâtiment, démontrent leur engagement commun en faveur d’une transition circulaire, collaborative et durable. »