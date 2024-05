Cuisine : Et si vous cédiez à la tendance du printemps !

Le vert est LA couleur de ce printemps 2024 en cuisine. Ixina nous dévoile les astuces pour utiliser cette couleur et faire de votre cuisine un lieu chic et élégant.

Associé à la nature, le vert est synonyme d’apaisement, de tonicité et de vie, et ce, quelle que soit sa nuance.

Sapin, émeraude, d’eau, olive…, le vert et ses teintes s’imposent dans nos cuisines plus chatoyant que jamais et distille son esthétique chaleureuse et contemporaine. Le secret ? Savoir le doser et l’associer pour qu’il insuffle sérénité et élégance dans nos espaces de vie.

A chaque ambiance sa nuance de vert

Couleurs aux multiples vertus, chacune des nuances de vert inspire une atmosphère différente. Aussi, on optera pour un vert pastel pour un espace cuisine rassurant et cossu.

Pour une ambiance classique et feutrée, le vert bouteille ou le vert sapin sont idéals. Selon l’intensité de son coloris, il sera le plus souvent mixé avec du blanc et du noir mais se marie également très bien avec des teintes complémentaires comme le jaune ou le orange.

Deux modèles : la cuisine Dolce et le modèle Velvet

Ixina se met au vert et propose 2 modèles : la cuisine Dolce et ses façades jades en panneaux de particules mélaminées 100% recyclées et ses surfaces 100% recyclables. Sans oublier le modèle Velvet qui ose le total look vert minéral.