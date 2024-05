Cannes : 3 adresses où sortir pendant le Festival

Une histoire palpitante depuis son ouverture pendant les Années Folles, l’Hôtel Martinez, icône incontournable de l’hôtellerie de luxe de la Côte d’Azur – 410 chambres et suites rénovées par l’architecte Pierre Yves Rochon – faisant partie de The Unbound Collection by Hyatt !

L’Oasis Spa du Martinez, jardin luxuriant et tranquille situé côté ville, a ouvert ses portes au printemps 2022, pour des soins personalisés signés Carlita. Direction La Plage du Martinez pour admirer la vue sur l’emblématique ponton baigné de lumière depuis l’un de nos mythiques fauteuils de réalisateur, clin d’œil à l’univers du cinéma conçu par le designer Rémi Tessier. Pour partager des moments délicieux et mémorables de jour comme de nuit, rendez-vous dans le nouveau lobby bar & restaurant, Le Sud, lieu versatile et ouvert et véritable cœur battant de l’Hôtel Martinez. L’événementiel n’est pas en reste avec 12 salons modulables d’une superficie totale de 2500m permettent d’accueillir en toute saison des conventions, séminaires et événements.

Last but not least, un an après avoir été désigné comme chef aux commandes des cuisines prestigieuses de l’Hôtel Martinez, le chef Jean Imbert révèlera son dernier bijou gastronomique, le restaurant La Palme d’Or, lors de l’inauguration du Festival de Cannes, le 14 mai prochain.

Crédit photo : BOBY

À lire aussi Cuisine : Et si vous cédiez à la tendance du printemps !

Le Silencio Cannes fête ses 10 ans au festival de Cannes

Chaque année, le prestigieux Silencio prend ses quartiers sur la Croisette, illuminant les nuits des passionnés de cinéma. À l’occasion de la 77ème édition du Festival de Cannes, l’esprit unique du Silencio s’installe au cœur du Palais des Festivals avec son esthétique minimaliste et une programmation exceptionnelle pour célébrer ses dix ans de présence à Cannes.

Conçu par le visionnaire David Lynch, le Silencio entretient depuis sa création des liens privilégiés avec le monde du cinéma, proposant avant-premières, projections et accueillant des cinéastes de renom, tant à Paris qu’en bord de mer. Les personnalités emblématiques du Silencio incarnent une avant-garde artistique qui traverse les médiums, de l’image au corps, du grand écran au dancefloor.

Cette édition cannoise offre l’opportunité de se retrouver chaque soir à partir de 23h pour des soirées festives et créatives, où la piste de danse prend vie avec des DJ sets enivrants et empreints de cinématographie. Restez à l’affût… la programmation complète sera bientôt dévoilée.

Crédit photo : Alexandre Guirkinger

My Boule, le nouveau hot spot glacé de Cannes

Cannes se réveille avec une nouvelle adresse. A deux pas de la Croisette, avec la Méditerranée en toile de fond, My Boule ouvre ses portes dans le quartier vibrant du centre ville. Au 32 rue du Commandant André, ce nouveau spot, à mi-chemin entre un glacier artisanal et un coffee shop moderne, s’annonce comme le rendez-vous incontournable de cet été.

Ouvert mi-avril 2024, à l’aube du Festival de Cannes, My Boule attire au premier regard avec des couleurs solaires évoquant le Sud et l’Italie. Dans un décor ultra moderne, signé par l’agence Liautard & the Queen, teinté de jaune et de blanc, on découvre un comptoir derrière lequel se cache toute la magie du lieu : les glaces. Artisanales, concoctées à base de produits minutieusement sourcés en France et en Italie, elles sont imaginées autour de saveurs intenses et de gourmandise. Ici, on orne les boules de glace avec des topping et des coulis faits maison dans la version signature. On les déguste en pot et en cornet pour les plus puristes.