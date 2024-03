Cannes : Luxueux appartement avec vue panoramique sur la Méditerranée

Idéalement situé à quelques minutes de Cannes, ce luxueux penthouse au cœur de la Marina, dans une résidence prisée, est sans aucun doute l’une des propriétés les plus remarquables de Mandelieu La Napoule.

Panoramas époustouflants sur Cannes, l’Estérel et la Méditerranée

Vous serez séduit par ce pied-à-terre exceptionnel, à la fois moderne et épuré. Avec une surface généreuse de 200 m², cet appartement au 13e étage offre des vues imprenables sur Cannes, l’Estérel et la Méditerranée.

Une expérience unique face à la mer

Le salon lumineux avec salle à manger et bar, la cuisine équipée et les trois chambres en suite, dont une remarquable suite de Maître, composent l’espace de vie.

Les vastes terrasses comprennent une piscine privative chauffée et réfrigérée, un solarium, un salon et même un terrain de pétanque, offrant une expérience unique. Avec une vue panoramique sur la mer, plusieurs garages et une cave.

Son prix : 2 790 000 €. Plus de renseignements sur barnes-international.com.