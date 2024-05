Charles Ruelle est l’invité de ce nouvel épisode de Mon Podcast Immo. Au micro d’Ariane Artinian, le cofondateur de Sésame présente le leasing immobilier et ses atouts pour les acquéreurs, les vendeurs et les professionnels de l’immobilier. « Le leasing immobilier peut être une opportunité tant pour les vendeurs que pour des acheteurs en difficulté financière temporaire », explique t-il.

Le leasing immobilier, une solution gagnant-gagnant

Le principe est simple mais efficace : au lieu de laisser un bien vacant, pourquoi ne pas permettre à un acheteur de s’y installer immédiatement, de payer un loyer mensuel et d’assumer l’entretien en attendant de pouvoir l’acheter ? « C’est une solution gagnant-gagnant. Le vendeur sécurise un revenu locatif et un prix de vente convenu à l’avance, tandis que l’acheteur bénéficie du temps nécessaire pour sécuriser son financement », explique Charles Ruelle.

Le leasing immobilier s’adresse particulièrement à des individus qui ont des difficultés à obtenir un prêt bancaire immédiat et qui savent que leur situation financière va s’améliorer. « En général, l’accord prévoit un délai de 24 mois maximum, ce qui donne à l’acheteur le temps de stabiliser sa situation financière », précise Charles Ruelle.

Une solution innovante en période de crise

Avec un marché immobilier tendu et des acheteurs souvent freinés par les restrictions bancaires, le leasing immobilier représente une aubaine. « Ce modèle permet de refluidifier un marché difficile en bridant moins les acheteurs potentiels par des critères de financement rigides « .

Les loyers perçus pendant la période de leasing ne sont pas déduits du prix de vente mais s’additionnent, offrant ainsi au vendeur une compensation pour l’occupation de son bien. Si tout se déroule comme prévu, à la fin du contrat, l’acheteur peut devenir propriétaire en plein droit.

Pour les professionnels de l’immobilier aussi

Ce modèle innovant n’attire pas seulement les particuliers. Les agents immobiliers, les promoteurs et même les notaires trouvent dans le leasing immobilier une solution pour dynamiser leurs portefeuilles de biens en attente.

« Que vous soyez un particulier ou un professionnel de l’immobilier, Sésame offre une alternative pour contourner les obstacles du marché actuel et faciliter les transactions », conclut Charles Ruelle.

