La société spécialiste des données immobilières lance Invest 360, une solution permettant de détecter les meilleures opportunités d’investissement immobilier et de disposer des arguments nécessaires pour sécuriser ces projets.

Une solution pour les marchands de biens, conseillers en gestion de patrimoine, chasseurs immobiliers …

La solution Invest 360 est née d’un constat simple : certains utilisateurs des solutions Yanport ont des profils investisseurs et aucun des produits commercialisés par la proptech n’est destiné à cette cible et à ses besoins spécifiques. Suite à ce constat et à la croissance des demandes émanant de ce type de profils, Yanport décide début 2024 de développer un nouvel outil spécifique pour les acteurs du marché de l’investissement immobilier (marchands de biens, conseillers en gestion de patrimoine, chasseurs immobiliers …). Cette solution se base sur sa vision complète des marchés immobiliers puisque la société dispose des données locatives et des données de vente, ainsi que sur son expertise.

À lire aussi Nomination : Angus Potterton, le nouveau Directeur de Savills France

Invest 360 : Quelles fonctionnalités?

Après un trimestre de travail, la commercialisation d’Invest 360 est désormais lancée. Zoom sur ses fonctionnalités phares qui en font un outil d’aide à la décision indispensable pour sécuriser les projets des investisseurs en immobilier résidentiel, aussi bien pour de l’achat-revente que pour de l’investissement locatif.

Première fonctionnalité : la détection d’opportunités. À partir d’un moteur de recherche de biens, l’utilisateur saisit les différents critères de sa recherche et paramètre des alertes personnalisées afin de détecter les meilleures opportunités d’investissement immobilier. En fonction de son projet, il peut par exemple paramétrer des alertes sur des biens à rénover, des biens sous-évalués par rapport au marché ou encore des biens avec un rendement locatif brut minimum souhaité.

Deuxième fonctionnalité d’lnvest 360 : le dossier d’investissement immobilier. “Couvrant à la fois les marchés de la transaction et de la location, le dossier d’investissement d’Invest 360 permet à l’investisseur de mesurer aussi bien la plus-value d’un projet d’achat-revente avec des travaux de rénovation que la rentabilité et le cash flow bruts d’un investissement locatif”, précise François Comer, CEO de la proptech.

Ce dossier permet de disposer d’un document complet et professionnel qui peut notamment être présenté à un établissement financier. Comme toutes les solutions proposées par Yanport, Invest 360 sera enrichi continuellement.