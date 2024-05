Immobilier : Ce que veulent les acheteurs en 2024

Le printemps est d’ordinaire un moment propice à l’achat pour celles et ceux qui souhaitent avoir emménagé pour la rentrée de septembre. C’est donc le bon moment pour faire le point sur les envies d’achat immobilier des Français.

Quelles sont leurs motivations profondes et leurs éventuelles craintes ? Comment feront-ils leurs choix ? Ont-ils l’intention d’emprunter pour concrétiser leur projet ? Une étude Guy Hoquet et Yougov décrypte la tendance sur les individus de plus de 30 ans.

Plus d’un Français interrogé sur deux a l’intention d’acheter d’ici la fin de l’année 2024

L’envie de devenir propriétaire ou de déménager pour changer de logement reste extrêmement présente chez des Français : 55% des Français de plus de 30 ans ayant l’intention d’acheter, souhaitent concrétiser leur achat d’un appartement ou d’une maison d’ici la fin de l’année 2024. Et parmi eux, 45% sont actuellement locataires de leur logement.

C’est toujours la maison individuelle qui attire le plus les potentiels acheteurs : 72% des porteurs de projets immobiliers souhaitent acheter une maison.

Et c’est aussi le cas chez les multi-propriétaires et les futurs vendeurs : en effet, 50% des personnes qui ont l’intention d’acheter dans l’année sont déjà propriétaires. Pour moitié leur crédit immobilier est toujours en cours, et pour moitié ils ont terminé de le rembourser. Dans les deux cas, c’est la maison individuelle qui remporte la majorité des suffrages.

« Après une année 2023 chahutée pour les Français en matière d’immobilier, nous avons souhaité prendre la température de leur état d’esprit. C’est la raison pour laquelle nous avons investi dans une étude exclusive pour mesurer leurs souhaits d’acheter, leurs éventuels freins et leurs aspirations. Ce premier volet de l’étude se penche sur les projets de celles et ceux qui ont l’intention d’acheter d’ici la fin d’année 2024. Nous constatons un signal encourageant : plus d’1 Français sur 2 interrogé a l’intention de concrétiser un achat immobilier dans le courant de l’année. Cela fait le lien avec les tendances que nous avons observées sur le terrain depuis deux mois : les Français recommencent à envisager d’acheter, notamment grâce aux conditions d’emprunt qui redeviennent un peu plus attractives pour eux » analyse Stéphane Fritz, président de Guy Hoquet l’Immobilier.

À lire aussi Copropriété : Top 3 des raisons de conflits entre voisins

Une volonté marquée de préparer l’avenir

Dans leur souhait de devenir propriétaires, les Français expriment clairement à quel point l’immobilier représente d’abord un placement rassurant pour eux. En effet, ceux qui souhaitent acheter veulent prioritairement se constituer un patrimoine (34%) et réaliser leur 1er achat (27%).

C’est en 3e position seulement qu’apparaît l’envie d’acheter « mieux » (24%), c’est-à-dire plus grand, plus lumineux, ou avec un extérieur par exemple.

Enfin, parmi les motifs évoqués, l’investissement locatif se positionne finalement au 6ème rang des raisons d’acheter un bien immobilier. Un classement à mettre en regard avec les difficultés d’emprunt constatées depuis le second semestre de l’année 2023.

À lire aussi Immobilier : Le notaire, un atout méconnu pour une bonne négociation

Le budget reste le point d’attention principal de celles et ceux qui souhaitent acheter en 2024

Alors que le pouvoir d’achat préoccupe particulièrement les ménages français, il n’est pas surprenant de constater que le critère de recherche numéro 1 soit le prix du bien qu’ils recherchent. D’autant que 73% d’entre eux ont l’intention de contracter un crédit immobilier

De plus, il apparaît nettement dans l’étude qu’ils souhaitent maîtriser le budget à consacrer à leur achat immobilier. En effet, 74% d’entre eux n’envisagent pas de mensualité supérieure à 1000€, 27% des porteurs de projets s’inquiètent de prix de l’immobilier trop élevés et 18% craignent de ne pas obtenir de crédit immobilier.

Contrairement aux idées reçues, les performances énergétiques des biens influencent moins leurs choix que certains autres critères

Près de 2 acheteurs sur 3 prêtent une attention particulière au prix du bien. Ensuite, c’est d’abord la qualité de vie qui prime : la possibilité de bénéficier d’un extérieur (53%), le calme (38%), la superficie (37%), le nombre de chambres (36%) ou encore la luminosité, l’exposition (32%).

Enfin, ils sont 1 sur 3 à considérer les performances énergétiques en tant que caractéristique importante : le DPE arrive en 7ème position (seulement ?) dans leur liste de critères.

Des familles qui souhaitent accéder à la propriété, souvent pour la première fois

En 2024, les porteurs de projet d’achat immobilier sont majoritairement âgés de 30 à 44 ans (Indice 119 vs ensemble des répondants), habitent aujourd’hui principalement dans des villes de plus de 20 000 habitants (Indice 109) et vivent généralement dans des foyers de 3 personnes et plus (Indice 111).

Ils sont également plus nombreux à être actuellement locataires (Indice 150) et cherchent donc, avec ce projet d’achat, à accéder à la propriété. 2024 sera-t-elle plus propice aux primo-accédants que 2023 ?

Source : Guy Hoquet l'Immobilier