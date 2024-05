Piscines à domicile : 5 bonnes raisons de passer du rêve à la réalité

En France, plus de 3,5 millions de foyers partagent le bonheur d’avoir une piscine chez eux. Ils sont 123 500 à s’être jetés à l’eau en 2023. Il faut dire qu’avoir une piscine chez soi reste une valeur sûre pour les Français, qui sont nombreux à avoir envie de passer le pas. D’après une enquête réalisée par l’Institut CSA pour la FPP en 2023, 40 % des Français non-possesseurs de piscines et disposant d’un terrain piscinable souhaitent en avoir une. Focus sur 5 bonnes raisons de s’équiper !

Bonheur en famille et bien-être sans bouger de chez soi

Les piscines sont devenues bien plus que de simples équipements de loisirs et de baignade. Elles sont désormais envisagées comme des espaces de vie à part entière pour partager des moments de convivialité. Famille et amis s’y retrouvent dans une ambiance bienveillante, festive, similaire à celle des vacances. Sources de rapprochements familiaux, les parents aiment en profiter avec leurs enfants et les grands-parents apprécient d’y recevoir leurs petits-enfants, que ce soit les plus jeunes, les ados ou les jeunes adultes ! Ce sont de véritables espaces de bonheur intergénérationnels à partager.

Ces équipements complètent les traditionnelles pièces de la maison et font partie intégrante de la décoration du jardin où les Français aiment de plus en plus passer du temps pour se ressourcer. Les piscines sont idéales pour s’offrir des parenthèses zen et s’adonner au farniente ! Plus besoin de partir pour partager des instants privilégiés, ces investissements permettent d’éviter les dépenses à l’extérieur et les trajets émetteurs de carbone.

Pour en profiter davantage, les professionnels proposent abris, couvertures et chauffages pour prolonger la saison des baignades. Avec ces équipements, l’eau des bassins conserve en effet une température agréable, même quand l’air extérieur se rafraîchit. De plus, la couverture des piscines permet de limiter l’évaporation de l’eau en cas de fortes chaleur : jusqu’à 95 % d’évaporation en moins.

Sport et exercices à domicile pour tous les âges

Les piscines offrent tous les bienfaits des activités pratiquées en milieu aquatique. Elles permettent, à domicile, de faire de l’exercice et de prévenir les maux inhérents au mode de vie sédentaire, depuis les plus jeunes pour réduire le temps passé devant les écrans aux seniors pour des activités douces.

Particulièrement plaisante, l’immersion dans l’eau présente de nombreux avantages pour tous, à tous les âges. Elle offre notamment une sensation de détente immédiate et permet de relâcher les tensions accumulées tant physiques, au niveau musculaire, que psychiques.

Les activités aquatiques, rarement contre-indiquées, sont ainsi synonymes de plaisir, mais également de bien-être et de résultats puisqu’elles entraînent de nombreux bienfaits sur la santé. Pouvoir utiliser sa piscine même 30 minutes le soir après le travail recharge l’organisme et évacue le stress pour toute la soirée.

Ces bienfaits peuvent être renforcés par les équipements proposés par les professionnels comme les systèmes de nage à contre-courant ou les massages, les harnais de nage, les spas, les aqua bikes ou même les aqua elliptiques, mais aussi de toboggans pour les enfants, les cascades, … Le choix est large ! Certains fabricants proposent des solutions ludiques pour projeter des images au fond du bassin pour des entrainements ou des jeux encore plus incitatifs pour faciliter le développement de l’aisance aquatique chez les plus jeunes

À lire aussi Immobilier Paris : Barnes ouvre Maison Boissière, sa 1ère résidence hôtelière

Un atout pour relooker des jardins

Formes, matériaux, végétation, couleurs de liners, LED… les professionnels proposent un vaste choix de combinaisons pour que les consommateurs puissent adapter leur piscine à leurs envies de déco extérieure. Les piscines contribuent en effet à l’esthétisme général du jardin. Ce rôle majeur dans l’aménagement extérieur doit donc être pris en compte au moment de leur conception ou de leur rénovation.

Les piscines réussies sont celles qui s’intègrent au paysage, créant ainsi un espace de vie supplémentaire particulièrement agréable et convivial. Elles complètent ainsi les traditionnelles pièces de la maison et font partie intégrante de la décoration du jardin où les Français aiment de plus en plus se ressourcer. La famille et les amis s’y retrouvent dans une ambiance chaleureuse et dépaysante.

Le meilleur endroit pour apprendre à nager

La piscine est le meilleur endroit pour apprendre à nager, car elle réunit toutes les conditions favorables pour effectuer ses premières brasses : pas de vague, pas de courant, une eau limpide, parfois chauffée…

L’apprentissage doit se faire en présence d’un adulte, prêt à intervenir en cas de danger. Quel que soit le système de protection utilisé et quel que soit le point d’eau concerné, une personne adulte et responsable est la plus à même d’assurer la sécurité des enfants par la vigilance qu’elle mettra en œuvre pour les surveiller, par l’équipement de protection individuel qu’il va lui procurer, par l’apprentissage précoce de la natation et par l’éducation qu’il va lui apporter.

Un déclencheur d’achat immobilier

Selon la récente enquête FPP/ Decryptis de 2022, la présence d’une piscine constitue une incitation à l’achat dans 70 % des cas. En effet, parmi les 19 % de possesseurs de piscines enterrées ayant trouvé une piscine déjà sur place en achetant leur maison, plus d’1/3 (37 %) estiment qu’il s’agissait d’un critère dans leur prise de décision (+5 pts en 5 ans).

Ils sont également plus de 1/3 (34 %) à confier que sa présence a constitué un « plus » (+7 pts en 5 ans). Toutes les régions sont aujourd’hui concernées par la présence des piscines.

Source : Fédération des Professionnels de la Piscine et du Spa