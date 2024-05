Design : Vitra lance une collaboration inédite avec l’artiste et designer Sabine Marcelis

Le fabricant suisse de meuble design, Vitra, collabore avec l’artiste et designer, Sabine Marcelis pour proposer des meubles design et colorés.

Vitra s’associe à l’artiste et designer néerlandaise Sabine Marcelis pour une collaboration haute en couleurs. Dans le sillage de celle réalisée avec le Vitra Design Museum dans le cadre de l’exposition « Colour Rush! », Sabine Marcelis a imaginé une installation audacieuse au sein du VitraHaus Loft, à découvrir à partir du 12 juin. Pour l’occasion, elle a développé de nouvelles couleurs et de nouveaux revêtements pour deux produits emblématiques de Vitra créés par le designer danois Verner Panton : le Panton Chair Classic dans une gamme de couleurs agencées et le Visiona Stool dans des housses sélectionnées.

Sabine Marcelis Editions 2024 Designs par Verner Panton

En admirant la vaste collection de meubles de Vitra, qui présente des éléments emblématiques de la période du milieu du siècle jusqu’à l’époque contemporaine, Sabine Marcelis a été attirée par l’œuvre du légendaire designer danois Verner Panton.

Marcelis a choisi de réinterpréter sa chaise Panton Classic (1959) et le tabouret Visiona (1970), en les utilisant tous les deux dans l’espace et en les mettant à la disposition du public en sept versions limitées qui correspondent chacune à la palette de couleurs du VitraHaus Loft.

« Pour le tabouret cylindrique bas Visiona – le pouf –, nous proposons des types très différents de finitions de rembourrage outre les sept couleurs individuelles. Cela va de la fausse fourrure faite de laine de chèvre angora conçue par Raf Simons au cuir et tout ce qui se trouve entre les deux, donnant à chaque pièce une personnalité très distincte », déclare Sabine Marcelis.

Christian Grosen, Chief Design Officer de Vitra, a encouragé Sabine Marcelis à faire preuve d’audace dans ses interprétations des classiques de Panton, et confirme qu’elle a su montrer comment un véritable classique continue de séduire en 2024. « Pour moi, ce qui est intéressant avec ces objets emblématiques, c’est la façon dont ils transcendent le temps. La chaise Panton Classic fait écho aux années 1960 et aux techniques de production innovantes de l’époque qui ont permis sa construction, et en même temps elle est plus pertinente et présente que jamais – surtout dans les couleurs de Sabine Marcelis. Le design est un reflet intéressant des temps modernes – ses couleurs changent la perception de la chaise – et nous la fait voir d’une nouvelle manière », précise-t-il.

Panton Chair Classic – Sabine Marcelis Edition 2024

Verner Panton fait partie des figures les plus influentes dans l’évolution du design au cours des années 1960 et 1970. Outre ses expériences en matière de formes et de couleurs, Verner Panton éprouvait une véritable passion pour la matière plastique, un matériau encore nouveau à l’époque. Son ambition était de créer une chaise monobloc confortable, pouvant être utilisée partout.

Après avoir cherché un fabricant pendant de longues années, la première prise de contact avec Vitra eut lieu en 1963. La Panton Chair, présentée pour la première fois en 1967, est le fruit de cette collaboration. La production en série de la Panton Chair débuta en 1967. Elle fit sensation et fut récompensée par de nombreux prix. L’une des premières chaises de ce type est exposée au Museum of Modern Art de New York. De nos jours, la Panton Chair fait partie des grands classiques du design mobilier contemporain. La version originale en mousse rigide de polyuréthane et finition laquée brillante est commercialisée sous l’appellation Panton Chair Classic.

Visiona Stool – Sabine Marcelis Edition 2024

Verner Panton a conçu le Visiona Stool dans le cadre de l’installation intérieure créée en 1970 pour son exposition légendaire Visiona à Cologne. Le tabouret rembourré compact offre non seulement une solution d’assise pratique et confortable, mais ajoute également des accents de couleurs marquants pouvant être assortis à tout intérieur grâce à la grande variété de teintes de tissu.



Avec sa forme géométrique discrète, le Visiona Stool peut être combiné avec une large gamme de mobilier. Grâce à son poids léger, il peut facilement être déplacé et repositionné en groupes spontanés. Le revêtement en tissu robuste est fixé par un élastique et peut ainsi être facilement enlevé et nettoyé.

La collection Sabine Marcelis Edition 2024 sera disponible en sept couleurs et tissus dérivés de la palette utilisée par l’artiste et designer néerlandaise pour l’aménagement du VitraHaus Loft.

Ces éditions spéciales, limitées à 50 pièces par couleur ou housse, seront lancées à partir du 12 juin 2024 à la VitraHaus et sur vitra.com. Il est possible de s’inscrire dès à présent pour un accès en avant-première sur le site.

Source : Vitra