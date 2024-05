Rénovation énergétique : Vasco lève 2 M€ pour financer les travaux de 100 logements en 2024

Huit mois après son lancement, plus de 200 ménages ont fait appel à Vasco pour financer leurs travaux de rénovation énergétique. Lorsque les aides, l’épargne et les prêts bancaires ne suffisent pas à financer les travaux, il existe maintenant une solution : les faire financer par sa maison !

Vasco finance 100% des travaux en échange d’une part du bien, sans apport ni mensualité. Le client conserve l’intégralité de son usufruit, profite du confort et des économies d’énergie de sa rénovation et remboursera Vasco le jour où il vendra son bien.

“Nos clients sont majoritairement des propriétaires occupants en maison individuelle, décidés à réaliser une rénovation d’ampleur mais freinés par son coût. Nous finançons aussi bien des jeunes primo-accédants un peu courts sur leur budget travaux que des retraités en recherche de confort pour leurs vieux jours, aussi bien des ménages modestes ayant du mal à assumer leurs factures d’énergie que des multi-propriétaires dans l’obligation de rénover leurs biens”, précise Hervé Degreve, co-fondateur de Vasco.

Accélérer l’impact environnemental et social

Cette forte demande, le soutien de nombreux partenaires travaux et l’appui des pouvoirs publics ont convaincu les trois fondateurs girondins d’ouvrir le capital de leur société à une quarantaine de business angels qui viennent d’investir 1 million d’euros pour permettre à Vasco de recruter une quinzaine de collaborateurs, se faire connaître plus largement et développer ses outils technologiques.

Vasco s’entoure ainsi d’entrepreneurs chevronnés du monde de l’énergie, de l’immobilier, de l’impact et de la banque pour diminuer l’impact CO2 des bâtiments qui pèsent 17% du total des émissions, et lutter contre la précarité énergétique qui touche plus de 12 millions de ménages Français.

Une foncière ESUS ouverte au grand public

Pour accompagner ces rénovations, Vasco a créé une foncière qui acquiert des parts de biens à rénover, finance les travaux et récupère sa part lors de la revente. Le capital de la foncière est ouvert aux investisseurs particuliers et institutionnels, via une souscription en ligne dès 500€. L’utilité sociale et environnementale de la foncière est reconnue par l’agrément ESUS, qui offre aux investisseurs particuliers une réduction d’impôts de 25% du montant investi et porte le rendement cible de ce placement à 9% par an.

La foncière a déjà collecté 1 million d’euros auprès d’une centaine d’investisseurs particuliers pour financer ses 20 premiers projets et prévoit de lever un total de 5 millions d’euros en 2024 pour financer une centaine de rénovations d’ampleur.