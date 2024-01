Rénovation énergétique : Un nouvel acteur pour financer l’intégralité des travaux

L’urgence climatique a poussé l’État dans une voie de contraintes et d’obligations très fortes en termes de rénovation énergétique du parc immobilier tertiaire et résidentiel. Le calendrier qui, on le sait, ne sera pas assoupli est ambitieux. Les biens immobiliers classés G seront interdits à la location dès l’année prochaine (2025). Pour mémoire, cette interdiction frappera les biens classés F à partir de 2028 et les classes E à échéance 2034.

Accompagner le secteur de l’immobilier face aux nouvelles exigences

Dans un contexte déjà tendu de crise immobilière, ces exigences à venir sont une véritable épée de Damoclès au-dessus de la tête des propriétaires bailleurs et copropriétaires de logements énergivores. Elles deviennent la priorité des acteurs de l’immobilier car elles touchent directement leur cœur de métier : le logement des Français.

Synergiec se mobilise pour les accompagner face à ces nouveaux défis en simplifiant la rénovation thermique et en leur apportant des solutions « sur mesure » pour couvrir l’intégralité de leurs besoins de financement.

Synergiec, un interlocuteur unique pour financer les travaux d’économies d’énergie

Immatriculé à l’Orias, Synergiec optimise le montage financier des rénovations énergétiques en mobilisant l’ensemble des aides financières publiques ou privées (Certificats d’Economie d’Energie, MaPrimeRénov’, subvention des collectivités locales, tiers financement pour les copropriétés…) mais aussi des solutions de financement bancaire (éco-PTZ, prêts « verts » …) adaptées à tous les profils de clients.

Une rénovation énergétique complètement sécurisée

Synergiec regroupe des partenaires et des experts d’horizons différents permettant à chaque client d’être accompagné tout au long de son projet.

Des projets sont souvent retardés voire annulés faute de compétences complémentaires spécifiques à différents stades. Au-delà de son cœur de métier, Synergiec a recours à des professionnels, experts dans leurs métiers pour par exemple hiérarchiser les travaux, trouver un des entreprises fiables mais aussi des architectes ou des bureaux d’études spécialisés.

Par ailleurs, si le financement est la clef de voûte de la rénovation énergétique, la question des assurances est essentielle pour « dérisquer » les projets. Au-delà de la « dommage-ouvrage » prenant une nouvelle dimension (même si elle est obligatoire depuis la Loi Spinetta de 1978), les garanties de performance énergétique après travaux sont à l’étude.

« Evidemment, rénover représente un coût, indique Sylvain Lefèvre, président de Synergiec, mais c’est finalement plutôt un investissement qu’une simple charge. L’expérience montre que les bâtiments énergivores constituent un frein significatif à l’ambition de décarbonation du pays et un risque financier majeur pour leurs propriétaires, notamment investisseurs. Dans l’habitat, ils sont, depuis 2022, visés par des contraintes fortes comme l’interdiction d’augmenter le loyer, ou dans les secteurs visés par le dispositif, de le déplafonner. Mais elles n’ont été que les prémices de sanctions futures très concrètes comme les interdictions de mise en location – depuis 2023 pour les logements classés « G + » – au nom de la décence énergétique. Synergiec est là pour accompagner toutes les parties prenantes (propriétaires ou copropriétaires occupants ou bailleurs ainsi que leurs mandataires) pour assurer la rentabilité et la valorisation du patrimoine dans la durée et répondre aux exigences du législateur ».