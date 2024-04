Rénovation énergétique : Effy lance le 1er dispositif d’accompagnement « après travaux »

Avec Economee, Effy lance le premier dispositif d’accompagnement « après travaux » pour mesurer et maximiser l’impact d’une rénovation énergétique.

Effy, spécialiste de la rénovation énergétique en France, remporte avec «Economee» l’appel à programmes CEE 2023 initié par le Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Ce programme permettra de mesurer l’efficacité des travaux de rénovation énergétique et d’amplifier les économies d’énergie qu’ils auront permises grâce à des actions de sobriété énergétique. Effy et son partenaire Lite ambitionnent d’accompagner 100 000 familles sur trois ans, qu’elles aient sollicité Effy ou non pour réaliser leurs travaux.

» Nous sommes fiers d’être lauréats de l’appel à programmes du Ministère. Les données fines des compteurs communicants associées aux algorithmes de la start-up Lite, vont nous permettre pour la première fois de mesurer l’impact des travaux, mais aussi de personnaliser l’accompagnement des ménages. Nous sommes convaincus que le moment des travaux est une occasion à ne pas rater pour adopter les bons gestes de sobriété et apprendre à utiliser des outils comme les thermostats connectés. Les ménages viennent d’investir et veulent tous maximiser leur retour sur investissement et donc leurs économies d’énergie ! C’est toute l’ambition d’Economee ! », déclare Frédéric Utzmann, Président d’Effy

Economee fait le trait d’union entre rénovation et sobriété énergétique

Le dispositif Economee considère l’après-travaux comme un moment déterminant pour encourager les particuliers à adopter de nouvelles habitudes de sobriété énergétique. C’est un parcours en 3 étapes :

Inscription sur la plateforme : Après avoir réalisé des travaux de rénovation financés grâce à une prime CEE (Certificats d’économies d’énergie), un particulier pourra rejoindre le programme Economee en s’inscrivant sur un site internet dédié.

Installation d’un système de pilotage du chauffage : Une fois inscrit, le programme permettra aux particuliers qui le souhaitent d’installer un système de pilotage du chauffage pièce par pièce avec un thermostat connecté, afin de suivre plus finement leur consommation d’énergie au-delà d’une analyse des données des compteurs Linky ou Gazpar.

Suivi et analyse de la consommation d’énergie avant-après travaux : Au fil des semaines, à partir de l’interface de la plateforme, chaque bénéficiaire pourra accéder directement à l’analyse de ses économies depuis la réalisation de ses travaux de rénovation. Des rapports mensuels personnalisés seront fournis, offrant un suivi détaillé de sa consommation et des économies d’énergie réalisées dans le foyer.

Par ailleurs, chaque particulier bénéficiera d’un accompagnement sur-mesure comprenant des mailings informatifs et des conseils en cas de surconsommation d’énergie. Les bénéficiaires pourront ainsi situer la consommation de leur foyer par rapport à d’autres ayant réalisé des travaux similaires, et identifier les leviers supplémentaires de sobriété énergétique.

À lire aussi Rénovation énergétique : La loi Climat et Résilience porte déjà ses fruits

Vers une garantie d’économies d’énergie suite à des travaux de rénovation énergétique ?

Grâce à ce programme, Effy explorera la faisabilité de mettre en place des garanties assurantielles sur les travaux de rénovation énergétique. En effet, lever les craintes des ménages quant à la rentabilité de leurs travaux est pour Effy l’un des principaux enjeux du secteur dans les années à venir.

Les conditions pour adhérer du Programme:

● Rendez-vous sur : www.economee.fr

● Être propriétaire occupant

● Résider dans une maison individuelle ou un appartement à chauffage individuel

● Avoir réalisé des travaux de rénovation énergétique financés par les CEE

● Être équipé d’un compteur communicant Linky (et d’un compteur communicant Gazpar si chauffage gaz).

Le programme est ouvert à l’ensemble des particuliers sans condition de revenus et toutes énergies de chauffage confondues.