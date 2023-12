Dans ce nouvel épisode de Mon Podcast Immo enregistré en live du salon RENT, Ariane Artinian reçoit Frédéric Bourelly . « Nous sommes aujourd’hui près de 180 chasseurs immobiliers répartis sur toute la France, avec 9 bureaux régionaux », explique le CEO de Mon Chasseur Immo. Interview.

Frédéric Bourelly : Malgré un marché en baisse d’environ un tiers, nous avons maintenu notre chiffre d’affaires sur deux ans. Cela signifie que notre service de chasse immobilière 100% dédié aux acheteurs gagne en parts de marché. Nous sommes passés du rôle de chasseur immobilier « sniper » à celui de chasseur « expert », et notre service reste très demandé.

Ariane Artinian : En 2023, avez-vous observé un changement dans le profil de l’acheteur ?

Frédéric Bourrelly : Oui, complètement. Auparavant, notre rôle était principalement de trouver rapidement des biens dans un marché de pénurie. Aujourd’hui, nous devons expliquer le marché, la réglementation énergétique, aider à trouver un crédit et négocier au mieux le prix d’achat.

Ariane Artinian : Où en est le développement de votre réseau ?

Frédéric Bourreelly : Nous poursuivons notre développement. En 2023, nous avons ouvert 5 nouveaux bureaux régionaux à Nantes, Bordeaux, Toulouse, Grenoble et Lille. Aujourd’hui, nous couvrons toutes les grandes métropoles avec un city manager à la tête et un lieu de vie, d’échanges et de partages pour nos chasseurs et nos partenaires, agents immobiliers et courtiers en crédit. C’est essentiel de se voir et se parler, surtout dans ces périodes.

Notre réseau compte désormais 170 chasseurs immobiliers, en croissance d’environ 20%. Notre métier plait c’est évident et nous avons des formations de grande qualité, des outils de formation en ligne, ça se sait et le parrainage par nos chasseurs fonctionne bien.

Ariane Artinian : Quid de vos relations avec les agents immobiliers ?

Frédéric Bourelly : C’est toujours de mieux en mieux, et la période s’y prête ! Nous avons des acheteurs, motivés, finançables ce qui a beaucoup de valeur dans la situation actuelle. Les dossiers présentés par nos chasseurs sont solides : le taux de chute de nos compromis de vente est de seulement 3% depuis le début de l’année.

Notre marque et nos équipes sont connus, les agents savent que nous ne sommes pas desconcurrents, nous ne pratiquons pas le mandat de vente, c’est une ligne rouge que nous respectons. Nous sommes vraiment complémentaires !

Coté rémunération, nous ne pratiquons par l’interagence. Notre promesse auprès de l’acheteur est de sourcer 100% du marché. On doit tenir notre promesse, chercher le meilleur bien, au meilleur prix sur la globalité du marché.

Nous pensons qu’il sera encore en baisse. Pour Mon chasseur Immo, nous visons une année de croissance significative, après cette période qui nous aura permis de nous structurer et de nous renforcer en régions.

Ariane Artinian : Quels sont vos nouveaux projets et nouveautés à venir ?

Frédéric Bourelly : Ils sont nombreux. D’abord nous allons notre nouveau progiciel de chasse immobilière pour nos chasseurs. Un outil totalement intégré pour sourcer les biens et gérer la relation avec les acquéreurs. Il est décliné 100% sur mobile pour être utilisable partout. De plus il intègrera déjà les 1ers applicatifs d’IA pour assister les chasseurs, l’aider à analyser les biens disponibles, rédiger des notes, adapter la bonne stratégie de recherche en fonction des critères. Ça parait anodin, mais c’est essentiel !

Ensuite nous lançons actuellement notre nouvelle offre « prestige » pour des biens au-delà d’un million et demi d’euros avec un service sur mesure, personnalisé, des chasseurs bilingues et habitués à traiter avec une clientèle discrète, exigeante. Le site est déjà en ligne.

Et enfin nous souhaitons densifier nos relations avec les courtiers en crédit qui sont essentiels dans la période que nous traversons. Nos clients et nos offres sont très proches, il faut es intégrer mieux encore. Chercher le meilleur bien, ou le meilleur crédit, finalement, c’est la même chose pour les mêmes clients !