Le 14 mai dernier, le Groupe Gambetta a planté le 1er arbre sur la résidence « Les Nivardières », en présence de Frédéric Mortier, maire de Longué-Jumelles, et Jackie Goulet Claisse, Président de Saumur Habitat et Président de la Communauté d’Agglomération de Saumur Val de Loire et Mme Pehu, Maire déléguée de Jumelles.

Afin de répondre aux besoins de logements de Longué-Jumelles, ville du Maine-et-Loire située entre Angers et Tours, ces 20 maisons individuelles sont proposées en locatif social afin d’accompagner des familles dans leur parcours résidentiel.

Un projet, porteur de mixité sociale

Fruit d’un travail collectif entre la collectivité, Saumur Habitat et le Groupe Gambetta, la résidence va comprendre 20 logements sociaux dédiés à Saumur Habitat.

Fait rare et assumé : Le Groupe Gambetta n’a pas posé une première pierre pour officialiser la construction de sa nouvelle résidence mais a fait le choix de planter un arbre pour faire écho à la forte dimension environnementale du projet.

Les 20 maisons viennent naturellement se nicher en lisière d’un espace boisé et en continuité du bourg et de son école. « Cette intégration souligne la capacité de nos projets à prendre en compte leur environnement tout en limitant leur impact », indique Julien Boillaud, Directeur de l’Agence Pays de Loire du Groupe Gambetta.

Du traitement des voies à la gestion des eaux pluviales, tout a été pensé pour limiter l’impact environnemental du projet, permettant ainsi d’offrir aux futurs habitants un cadre de vie harmonieux.

L’accueil des futurs résidents, début 2025, est fortement attendu pour la commune. « Une nouvelle réalisation est toujours un évènement, particulièrement lorsqu’elle est porteuse de sens », souligne Julien Boillaud. L’accueil des futurs résidents va sans doute permettre d’ouvrir une classe supplémentaire à l’école».

Une architecture caractéristique

Organisées autour du chemin du Tourniquet, à l’orée d’un espace boisé, les 20 maisons individuelles du programme (15 maisons de 1 étage de 4 pièces et 5 maisons de 3 pièces de plain-pied) proposent une architecture contemporaine, avec un enduit traditionnel clair et une toiture en ardoise, faisant écho à l’habitat pavillonnaire de la commune.

Dessinées par Mathieu Patillon, architecte fondateur d’Archimat Création, elles se composent de généreux séjours exposés Sud ou Ouest, s’ouvrant sur un jardin privatif. Elles sont complétées d’un garage et de deux places de stationnement en extérieur.

Longué-Jumelles : une commune au cadre de vie privilégié

A 35 km d’Angers, entre la vallée de la Loire et le Beaugeois, Longué-Jumelles bénéficie d’une localisation idéale et est desservie par plusieurs grands axes de transport, notamment la D347 et l’A85, qui permettent de rejoindre rapidement Saumur, Tours ou encore Angers. La commune est également traversée par la ligne 15 d’autobus du réseau interurbain de Maine-et-Loire.

Commune de 8 000 habitants à proximité de plusieurs métropoles, Longué-Jumelles offre un cadre naturel préservé avec un patrimoine naturel privilégié comme le Lathan, affluent de l’Authion, auquel se raccordent plusieurs ruisseaux. Avec une histoire riche matérialisée par plusieurs lavoirs du XIXe siècle au mode de construction typique de la région, Longué-Jumelles dispose également de nombreux équipements culturels et sportifs.

Source : Groupe Gambetta