Immobilier : Buildr crée des étiquettes pour identifier les projets qui répondent aux enjeux sociaux et sociétaux

Buildr, filiale dédiée à l’immobilier du Groupe M Capital, société à mission, certifiée Bcorp, est une plateforme de services et d’investissement proposant des investissements immobiliers qui participent à la transformation urbaine.

Pour pallier les difficultés d’identification des projets immobiliers les plus durables d’un point de vue social ou environnemental, Buildr a créé un étiquetage basé sur 2 labels visant les projets atteignant certains standards E/S : l’Eco Housing Spot et le Social Living Spot. Un moyen pour les investisseurs de faire des choix porteurs de sens.

Une plateforme proposant des projets participant à la transition vers un immobilier plus sobre en carbone et inclusive socialement

« Depuis que Buildr a été lancée en 2017 par M-Capital, notre objectif est de réconcilier sens et rendement en fléchant des projets qui participent à la transition vers une économie fertile, circulaire, sobre en carbone et inclusive socialement, explique Karine Maurel, directrice associée chez M-Capital. En nous appuyant sur des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance robustes et auditables, en imaginant des solutions d’investissement vertueuses, nous nous engageons auprès de nos investisseurs afin qu’ils soutiennent des projets porteurs de sens, en phase avec les besoins du monde d’aujourd’hui et de demain.»

Un étiquetage pour identifier les projets immobiliers les plus durables d’un point de vue social ou environnemental

Pour pallier les difficultés d’identification des projets immobiliers les plus durables d’un point de vue social ou environnemental, les équipes de Buildr ont créé un étiquetage visant les projets atteignant certains standards E/S : l’Eco Housing Spot et le Social Living Spot.

« L’objectif de la mise en place de ces labels est triple : consacrer la valeur ajoutée environnementale ou sociale d’un projet, améliorer sa lisibilité par les investisseurs et inciter les opérateurs à s’améliorer, le tout bien sûr pour valoriser les projets vertueux » détaille Karine Maurel.

Dans un premier temps une matrice d’évaluation est réalisée en phase de pré-sélection, puis chaque projet fait l’objet d’un audit interne complémentaire afin de déterminer son éligibilité à l’étiquetage Eco ou Social sur la base de critères prédéterminés. Pour pallier tout risque de washing, cette phase est opérée en toute indépendance par l’équipe conformité.

Des critères clairs et transparents pour aller plus loin que les normes existantes

À travers cet étiquetage, Buildr souhaite reconnaître et valoriser les projets immobiliers qui vont au-delà des normes traditionnelles en matière de performance énergétique et de respect de l’environnement.

« Au-delà du respect des normes RE2020, nous avons créé des critères complémentaires à la grille ESG avec le choix d’aller encore plus loin, avec la création de nos propres labels pour répondre à de nouvelles exigences sur les critères environnementaux et sociaux. Les investisseurs sont de plus en plus sensibles à l’aspect social en plus de l’aspect environnemental. Depuis le covid, il y a notamment une prise de conscience de l’isolement sociétal, problématique touchant aussi bien les jeunes que les séniors, à laquelle répond notamment le coliving », explique Vincent Lachêne, directeur du développement de M-capital.

L’éligibilité à l’Eco Housing Spot repose sur :

Une performance énergétique optimisée à travers l’attribution d’un Label type NF Habitat, Effinergie, LEED, BBCA, BBC ou équivalent, ou un kWhep/m 2 inférieur à 110

inférieur à 110 Le recours à des matériaux biosourcés dans une proportion importante à très significative (25 ; 50 ; 70 %)

La préservation de la biodiversité via l’intégration de dispositifs tels que l’aménagement des espaces verts, la végétalisation des toitures/murs, l’utilisation de matériaux perméables pour les sols

En sus, des exigences sociales sont également intégrées au processus d’évaluation.

L’éligibilité au Social Living Spot repose sur :

L’inclusion sociale, en favorisant les projets tenant compte des besoins spécifiques d’une frange de la population en situation de précarité : seniors, réfugiés, étudiants, personnes souffrant d’une instabilité financière

La santé et le bien-être des occupants, via l’intégration de services dédiés au mieux-être au sein ou à proximité immédiate de l’actif

L’amélioration du confort de vie des occupants, par exemple à travers l’aménagement d’espaces verts, la conception d’espaces dotés d’une ventilation/ d’un éclairage naturel, la minimisation des nuisances sonores, l’usage de la domotique à des fins de gestion des ressources.

À travers cet étiquetage, Buildr souhaite reconnaître et valoriser les projets immobiliers qui répondent aux enjeux sociaux et sociétaux.