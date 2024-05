Immobilier Toulouse : Lancement du plus important programme de logements Bas Carbone Hors site en France

Le Groupement composé de Nexity, Crédit Agricole Immobilier, GA Smart Building, Marignan et Premium Promotion, réuni à l’occasion de la présentation du projet « Le Parc Habité », a remporté la réalisation de la troisième et dernière programmation immobilière de l’éco-quartier de la Cartoucherie à Toulouse. Ce projet prévoit la construction de 508 logements et vise à répondre aux défis du changement climatique tout en offrant un cadre de vie durable et confortable à ses habitants.

L’annonce a été faite le 7 mars 2024 par Jean-Luc Moudenc, Maire de Toulouse, Président de Toulouse Métropole, et Annette Laigneau, Vice-présidente de Toulouse Métropole en charge de l’urbanisme, Présidente d’Oppidea lors de la conférence de presse de présentation du résultat de la consultation « Grand Challenge » .

« Avec La Cartoucherie, c’est la 1ère fois qu’un projet “hors-site” est pensé intégralement à l’échelle d’un quartier. C’est le résultat d’une vision partagée entre la ville de Toulouse, Oppidea, Lambert Lenack et les membres du groupement, pour accélérer la décarbonation de notre secteur et du territoire et apporter des solutions innovantes à la crise du logement sans précédent que nous vivons. Nous sommes fiers de participer à sa réalisation et de mettre à disposition notre outil de production hors-site », précise Sophie Meynet, Directrice Générale Immobilier Résidentiel de GA Smart Building.

Un aménagement innovant et adapté au changement climatique

Conçu par les architectes Lambert Lenack et Michel Desvigne Paysagiste, le projet lauréat « Le Parc Habité » prévoit la construction de 508 logements pour une surface de plancher total de 33.160 m² répartis sur des immeubles allant de 7 à 16 étages. Le futur programme résidentiel comprendra notamment 108 logements locatifs sociaux et 50 logements en accession sociale (PSLA) portés par Toulouse Métropole Habitat et Promologis.

« Le Parc Habité » sera le plus important programme résidentiel en France pensé dès sa conception pour être produit intégralement en usine avec des matériaux sourcés localement et du bois. Les bénéfices du mode constructif hors-site permettent d’adresser les nombreux enjeux auxquels doit faire face le secteur de l’immobilier et de la construction.

« Le Parc habité » vise les seuils 2025 et 2028 de la réglementation environnementale (RE 2020). Aussi, une place importante sera faite au sein de ce nouveau programme aux espaces verts avec 500 arbres plantés tandis que la végétalisation en pleine terre occupera 38% de la surface totale du site. Cette conception bioclimatique offrira tout le confort et une qualité de vie à ses futurs occupants. Les travaux débuteront à la fin de l’année 2025 et l’opération sera livrée successivement entre fin 2027 et 2030.

« Chez Nexity, nous continuons de penser le renouvèlement urbain de demain. C’est un travail main dans la main avec et pour les collectivités, afin de répondre au mieux à leurs projets d’aménagement. Nous sommes depuis le début impliqué dans l’éco-quartier de La Cartoucherie à Toulouse. C’est donc une véritable fierté d’être à nouveau lauréat sur cette consultation« , explique Christophe Brochet, Directeur général de la région Midi-Pyrénées chez Nexity.

La Cartoucherie, un exemple de régénération urbaine en cœur de métropole

Cette troisième phase de l’aménagement de l’écoquartier de la Cartoucherie de Toulouse marque l’achèvement d’une opération d’aménagement ambitieuse démarrée en 2002. Sur cette ancienne friche industrielle, siège historique d’une fabrique de munitions d’avant-guerre, la Cartoucherie accueillera à terme, sur 33 hectares :

3.500 logements, dont au moins 30% d’habitat social et 15% d’accession sociale,

7.000 m 2 de commerces de proximité,

de commerces de proximité, 78.000 m² de bureaux et d’activités,

et 15.000 m² d’équipements publics dont un groupe scolaire, un centre de petite enfance, une salle de quartier.

« Après avoir été désignées en 2018 lauréates pour le réaménagement du site de l’ancien Centre d’Essais Aéronautiques de Toulouse (CEAT) de Jolimont à Toulouse, les équipes de Crédit Agricole Immobilier sont fières d’être de nouveau partie prenante de ce grand projet d’aménagement urbain au cœur de la ville rose. En tant qu’acteur engagé auprès des collectivités, Crédit Agricole Immobilier saura se mobiliser pour donner naissance à un programme de logements résilients, à la pointe des technologies bioclimatiques. Le projet « Le Parc Habité » s’inscrit ainsi pleinement dansla stratégie de décarbonation du Groupe Crédit Agricole », précise Frédéric-Xavier Baudier, Directeur Promotion résidentielle et Grands Projets de Crédit Agricole Immobilier.