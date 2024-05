Immobilier : « Toucher le client exactement où, quand et comment il faut grâce à l’IA « , Julie Janssens

Responsable de la communication et du marketing chez Janssens immobilier, Julie Janssens incarne parfaitement l’évolution de l’entreprise familiale. Elle fait le point sur l’IA qui a transformé le marketing immobilier et améliore l’expérience client.

Entre 2019 et 2022, le marketing immobilier a connu une transformation spectaculaire, particulièrement stimulée par la pandémie de Covid-19 qui a accéléré le développement digital.

«Nous avons su nous adapter aux dernières tendances en recrutant des experts spécialisés dans chaque domaine spécifique», explique Julie Janssens, qui a rejoint l’entreprise familiale fondée par ses parents, Rudi et Carine Janssens, en 2015, avec pour mission de développer le marketing pour un groupe alors composé de cinq agences.

Aujourd’hui, le Groupe, spécialisé dans l’immobilier haut de gamme en Provence, compte 13 agences et 70 collaborateurs, du Mont Ventoux jusqu’à Saint-Tropez, couvrant autant la Provence Verte que la Provence Bleue, et la création d’un service marketing interne a été une décision déterminante pour sa croissance.

Julie Janssens, qui a étudié le commerce international et le marketing et possède une expérience dans l’immobilier à Londres ainsi que dans le secteur du tourisme en Provence, coordonne désormais les actions de communication et participe à la stratégie globale, contribuant ainsi à l’essor de Janssens immobilier.

L’intelligence artificielle : incontournable dans l’immobilier

Selon elle, l’immobilier ne peut plus se passer de l’intelligence artificielle qui a réalisé des progrès considérables depuis 18 mois.

«L’IA a transformé le marketing immobilier. Les créations de contenu, de visuels et vidéos, l’optimisation SEO des annonces, l’automatisation des tâches et l’analyse des performances n’ont jamais été aussi innovantes grâce à l’IA», précise-t-elle.

Mieux comprendre les besoins des clients grâce à l’IA

L’IA permet de collecter et d’analyser de vastes quantités de données sur le marché immobilier, incluant les tendances de prix, les préférences des consommateurs et les conditions économiques. «Grâce à des algorithmes de machine learning, nous pouvons prédire les fluctuations de marché, évaluer la valeur future des propriétés et identifier les meilleures opportunités d’investissement. Ces données nous permettent de comprendre les besoins de nos clients et d’aligner nos actions en conséquence», ajoute-t-elle.

Les chatbots alimentés par l’IA offrent une assistance 24/7 aux clients potentiels, répondant à leurs questions en temps réel et recueillant des informations précieuses sur leurs besoins. «Cela améliore l’expérience client et permet de qualifier les leads de manière plus efficace. L’IA nous fait gagner du temps sur des tâches récurrentes comme la création de contenu, et elle nous assiste sur les réseaux sociaux avec des rétroplannings et des idées de publications adaptées à notre activité», commente Julie Janssens.

Les systèmes CRM alimentés par l’IA analysent les interactions avec les clients et fournissent des insights pour améliorer la gestion des relations. «Ils identifient les meilleurs moments pour contacter les clients, les offres les plus pertinentes à proposer et les canaux de communication préférés, avec des tâches automatisées en fonction du parcours client», explique-t-elle.

Des recommandations ultra personnalisées

L’hyper personnalisation de l’expérience client est une autre avancée notable. «Les systèmes et outils deviennent de plus en plus interactifs et intuitifs, offrant des recommandations ultra personnalisées pour toucher le client exactement où, quand et comment il faut», souligne-t-elle. La réalité virtuelle et augmentée permettront des visites immersives et interactives à distance, et les technologies d’IA offriront des fonctionnalités comme la personnalisation des visites et l’intégration de données contextuelles en temps réel.

Julie Janssens insiste néanmoins sur la sécurité des données : «Aucune donnée ni information personnelle n’est utilisée ou envoyée dans les outils IA que nous utilisons. Tout est protégé par des codes d’accès fréquemment mis à jour, suivant strictement la RGPD.»

En termes d’outils, Janssens Immobilier utilise principalement ChatGPT, les intégrations de Photoshop et Canva pour la création de visuels, ainsi que des outils comme les créateurs d’annonces et PriceHubble pour les estimations. «Nous attendons avec impatience des innovations comme Sora, qui permettrait de créer des vidéos automatiquement sur des sujets précis», ajoute Julie Janssens, qui conclut : «l’IA ne remplacera pas les agents immobiliers ou les équipes marketing mais elle sera un assistant puissant pour les petites tâches, permettant de gagner un temps précieux et d’apporter plus de temps pour le côté humain de ce métier : le suivi personnalisé et optimisé de nos clients acheteurs et vendeurs. »