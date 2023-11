Ariane Artinian reçoit Yann Jéhanno, Président du réseau immobilier Laforêt, en direct du RENT, le salon de la Proptech, dans Mon Podcast Immo.

Dégager du temps pour ses clients

S’il est au salon RENT pour faire ses emplettes et proposer de nouveaux outils à ses franchisés, Yann Jéhanno ne compte pas sur la Proptech, à elle seule, pour sauver l’immobilier. « L’innovation permet à l’homme, qui est omniprésent dans la transaction, de dégager du temps sur des taches à faible valeur ajoutée pour en consacrer beaucoup plus à ses clients« , explique t-il.

L’important pour lui, surtout par temps de crise de l’immobilier, c’est le suivi client. « Il faut appeler ses clients, suivre ses vendeurs et ses acquéreurs, ainsi que leur financement. Pour cela, il faut du temps. La technologie permet d’en économiser« , rappelle le président de Laforêt. En cela, la technologie a aussi son utilité. Elle permet d’automatiser des taches chronophages de gagner en productivité et d’apporter plus de transparence à nos clients afin de faciliter la relation. »

A lire et à écouter aussi Plato génère 28% de contacts en plus pour les agences immobilières

Le kit de l’agence immobilière moderne

Le kit digital indispensable pour une agence immobilière aujourd’hui ?

Selon Yann Jehanno, l’agence moderne doit s’appuyer sur des solutions de prise de rendez-vous en ligne, d’échanges numériques fluides, de signature électronique des documents, et de collecte d’avis clients.

Ces outils ne se limitent pas à améliorer l’efficacité mais renforcent également la transparence avec les clients.

Yann Jéhanno exprime en outre son enthousiasme pour la thématique de la rénovation énergétique mise en avant au RENT cette année. Il s’intéresse notamment aux technologies permettant aux startups d’aider les Français, qu’ils soient vendeurs ou acheteurs, à prendre conscience de ce qu’est la valeur verte, et du chemin qui les sépare d’une classification qui soit plus favorable.