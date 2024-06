Immobilier & Foncier : Promy ouvre une franchise dans les Yvelines

Promy, la solution Saas de data foncière et immobilière, ouvre une franchise au sein de son réseau d’« Affranchis » dans les Yvelines et acte sa volonté d’expansion en région Île-de-France. Explications par Romain Solenne, CEO de Promy.

Le réseau d’« Affranchis » de Promy continue de croître, offrant des opportunités uniques aux professionnels de l’immobilier désireux de rejoindre une communauté dynamique et avant-gardiste dont l’objectif est de rétablir le rapport de force entre vendeurs de foncier et promoteurs.

Promy fournit aux membres franchisés de son réseau les ressources administratives, l’accès à ses données étendues, les documentations commerciales nécessaires afin qu’ils puissent se concentrer sur leur vrai cœur de métier.

« Promy est fier de renforcer sa présence en Île-de-France et de contribuer au développement économique et social du département des Yvelines, après les Hauts-de-Seine et la Seine-et-Marne. La société réitère son engagement à offrir des solutions innovantes et adaptées pour débloquer le foncier sur l’ensemble du territoire. Pour le département des Yvelines, notre algorithme a identifié 68 projets collectifs potentiels adressables en 2024, représentant 654 logements, ainsi que 289 projets individuels identifiés, et sans aucun doute des opportunités attractives ! », précise Romain Solenne, CEO et fondateur de Promy.

Pour info : l’accès à Promy est entièrement gratuit pour les particuliers souhaitant vendre leur foncier. Promy leur donne accès à toutes les informations nécessaires à la juste estimation de leur bien et met en concurrence ses partenaires promoteurs/constructeurs pour conclure une transaction rapide et à un prix attractif.

Les Yvelines : une étape importante dans le développement de Promy

Cette nouvelle implantation dans les Yvelines marque une étape importante dans le développement de Promy dans la région Île-de-France, région hautement stratégique pour la société, et à fort potentiel pour les propriétaires de foncier bien informés.

Les Yvelines, territoire dynamique et attractif, représentent une opportunité de développement considérable. Ce département se distingue par une répartition équilibrée entre maisons (43%) et appartements (56%). Le marché immobilier y est particulièrement prometteur avec un prix moyen au mètre carré de 4 324 €, ayant connu une hausse de 6,6% sur les dix dernières années.

Une inauguration festive à Jouy-en-Josas en présence de Sébastien Chabal, égérie et Associé de Promy

À l’occasion de cette annonce, Promy a rassemblé ses équipes, partenaires et autorités locales autour d’un évènement festif à Jouy-en-Josas au sein de l’Orangerie du Château du Bois du Rocher en présence de son égérie Sébastien Chabal, Associé de Promy et ancien international français de rugby, et de David Catelain (ex Business Immo), qui dirige cette franchise des Yvelines.

« Fort de notre expertise et de notre passion, gageons que Promy saura déceler de vraies pépites sur ce territoire à l’avantage des propriétaires de foncier comme de nos partenaires promoteurs et constructeurs ! », conclut Romain Solenne.