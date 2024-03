Immobilier : L’Adresse répond présent au Salon Franchise Expo du 16 au 18 mars 

Dans le cadre du salon Franchise Expo Paris qui se déroulera du 16 au 18 mars 2024, le réseau l’Adresse sera présent avec l’objectif de rencontrer ses futurs sociétaires et poursuivre ainsi son développement.

Objectif 2024 : la poursuite du développement !

« Après une année 2023 compliquée, et dans un contexte de reprise qui semble s’amorcer, nous sommes à la recherche de nouveaux associés, qu’ils soient des porteurs de projet en reconversion professionnelle ou des agents immobiliers indépendants avec la volonté d’être davantage accompagnés et soutenus par un réseau et en phase avec les valeurs qui sont les nôtres : l’innovation, le service à nos clients et le partage d’idées entre les sociétaires », explique Brice Cardi, président de l’Adresse.

En effet, dans une coopérative comme l’Adresse, le développement du réseau ne consiste pas à faire davantage de profit mais à recruter de nouveaux associés pour faire émerger de nouvelles idées. Tous les sociétaires sont associés et ont un pouvoir de décision, permettant de faire progresser ensemble le réseau.

Après la création d’un vingtaine d’agences en 2023, l’ambition pour 2024 est l’intégration dans le réseau l’Adresse d’une trentaine de nouvelles entités, dans un contexte de reprise du marché qui s’amorce.

De nombreux services à un prix attractif

Dans un tel marché fluctuant, adhérer à un réseau coopératif comme l’Adresse permet de bénéficier de nombreux outils et services à un prix attractif : « Nous proposons à nos sociétaires 3 fois plus de services pour un prix 2 fois moins élevé que les autres réseaux, grâce à la mutualisation des coûts, la négociation des tarifs notamment du ‘Pack Web’ avec la diffusion en illimité sur tous les principaux portails d’annonces immobilières, notre capacité à développer en interne de nombreuses innovations et outils digitaux… Nous sommes présents sur ce salon également pour le rappeler », complète Brice Cardi.

Le réseau l’Adresse est un organisme de formations certifiées Qualiopi. Il assure ainsi les 3 semaines de formation pendant l’intégration, au cours desquelles sont présentées les bases du métier, le recrutement, le juridique, le contexte économique, les outils et les services propres au réseau. Durant cette formation, des professionnels confirmés comme des avocats, experts du digital, ou experts-comptables, viennent également apporter leur expertise aux nouveaux sociétaires…

« Enfin, grâce à de nombreux évènements que nous organisons tout au long de l’année, comme la Convention nationale bien sûr, rassemblant l’ensemble du réseau, mais aussi les Universités annuelles réservées aux sociétaires ou les réunions de Cercle par régions, nous parvenons à créer un véritable esprit de réseau avec des liens importants qui se tissent entre les sociétaires, renforçant la plus-value de notre coopérative », conclut Brice Cardi.