Immobilier Sainte-Maxime : Un duo mère-fils ouvrent une agence Viagimmo

Diplômée d’un BTS en commerce international, Géraldine Combettes a travaillé pendant plus de 20 ans en tant que gestionnaire de patrimoine au sein d’un grand groupe bancaire français. Elle accompagnait au quotidien dans leurs recherches de solutions patrimoniales ses clients, allant du particulier au chef d’entreprise. Une partie de ses conseils et de son expertise était déjà centrée sur l’immobilier et les montages financiers. Souhaitant recentrer sa carrière sur la relation humaine, elle a découvert le viager et a donné un nouveau sens à sa carrière en ouvrant sa première agence Viagimmo à Toulon en 2021.

« Depuis l’ouverture de ma première agence Viagimmo en 2021, les conditions d’accès à la propriété se sont durcies et le pouvoir d’achat des seniors s’est érodé. Ce contexte socio-économique met en évidence l’intérêt de recourir au viager. Cette nouvelle agence à Sainte-Maxime vise à répondre à un besoin croissant dans le secteur, tant du côté des vendeurs que des acquéreurs », souligne Géraldine Combettes.

Des perspectives prometteuses dans un contexte socio-économique en mutation

Sébastien, 29 ans, est diplômé d’un BTS en Hôtellerie. Après avoir voyagé et travaillé pendant deux ans à l’étranger, il est revenu en France et a occupé un poste de commercial dans le secteur automobile. Désireux de relever de nouveaux défis, voyant la réussite et l’épanouissement professionnel de Géraldine, il a décidé de la rejoindre au sein de l’agence Viagimmo de Toulon. Ensemble, ils partagent une forte attache à la notion de famille et sont sensibles aux questions liées au bien-vieillir ainsi que du bien-investir. Ce duo très complémentaire s’engage aujourd’hui dans un nouveau projet en famille avec l’ouverture de l’agence Viagimmo de Sainte-Maxime.

« Bien que beaucoup de personnes connaissent les contours du viager, il reste encore un important travail de pédagogie à accomplir. Avec cette nouvelle agence, nous souhaitons élargir notre périmètre d’action à travers le Var et offrir des solutions à ceux qui souhaitent se constituer un patrimoine, tout en apportant un soutien financier à ceux dont la richesse est immobilisée dans la pierre », conclut Sébastien Combettes.