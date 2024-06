Immobilier Grand-Est : Mon Chasseur Immo déploie son service et recrute

Mon Chasseur Immo étend ses services dans le Grand-Est et recrute 30 nouveaux chasseurs immobiliers, dans un premier temps, à Strasbourg, Metz, Nancy, Colmar et Mulhouse.

Déjà présent dans plusieurs villes avec des bureaux régionaux à Paris, Lille, Toulouse, Montpellier, Marseille, Nantes, Bordeaux, et Lyon, Mon Chasseur Immo, qui a déjà accompagné plus de 10 000 clients, étend ses services dans le Grand-Est. Le spécialiste de la chasse immobilière, service 100% dédié aux acquéreurs, ambitionne de couvrir les principales villes de la région, notamment Strasbourg, Nancy, ou encore Metz.

« Déjà présents dans plus de 70 départements à travers la France, nous n’avions pas encore de chasseurs immobiliers actifs sur le Grand-Est. Avec plus 60 000 transactions au cours des 12 derniers mois, la région affiche un dynamisme croissant avec des prix en augmentation dans les principales villes. Face à un marché de plus en plus complexe, les acquéreurs ont plus que jamais besoin de professionnels qui leur sont dédiés pour les accompagner », indique Frédéric Bourelly, CEO de Mon Chasseur Immo.

Un marché prometteur

La situation particulière de la région Grand-Est, aux portes des pays frontaliers du Nord-Est, lui assure un dynamisme économique porté par des secteurs tels que l’industrie, le tourisme, la viticulture et les services, alors que les infrastructures de transport (TGV, autoroutes) la relient à de grandes villes françaises et européennes.

Cette localisation, conjuguée à des prix plus attractifs que dans les grandes métropoles françaises comme Paris ou Lyon, participe à soutenir une demande immobilière stable et variée. D’autant que plusieurs villes de la région bénéficient de projets de rénovation et de modernisation, faisant ainsi de la région Grand-Est un marché immobilier dynamique et prometteur.

Selon la FNAIM, les prix de l’immobilier stagnent dans la région depuis le début de l’année (-0,2%) à 1 845 €/m² en moyenne, offrant de nombreuses opportunités pour les investisseurs et les acquéreurs. Malgré une baisse du nombre de transactions de 17,6% sur un an, les prix sont repartis à la hausse ces 3 derniers mois dans les principales villes de la région, avec +4% à Strasbourg, +2,1% à Nancy, +1,9% à Colmar ou Mulhouse et +1,7% à Metz, laissant présager une reprise de la demande.

Une offre de services pour les acquéreurs

« Dans le contexte immobilier actuel, les acquéreurs craignent de faire de mauvais choix pour leur achat. Les services d’un chasseur immobilier visent à leur apporter expertises et conseils pour leur assurer sécurité et sérénité, tout en économisant du temps et de l’argent », précise Frédéric Bourelly.

En effet, le chasseur immobilier accompagne les acheteurs à chaque étape du processus d’achat, les aidant à gérer les démarches administratives, à éviter les erreurs et les mauvaises affaires et à faire des choix judicieux. Il identifie les biens correspondant précisément aux besoins des acheteurs, évitant ainsi les visites inutiles, et intervient dans la négociation du prix au seul avantage des acquéreurs. « C’est un tiers de confiance, qui défend exclusivement les intérêts de l’acheteur », souligne-t-il.

Recrutement de nouveaux chasseurs

Afin d’accompagner son déploiement dans la région Grand-Est, Mon Chasseur Immo cherche 30 nouveaux chasseurs immobiliers dans un premier temps à Strasbourg, Metz, Nancy, Colmar et Mulhouse.

« Issus de profils variés, ces derniers bénéficieront d’une formation gratuite de 3 semaines, et d’un accompagnement dans leurs premiers pas de chasseur immobilier pendant 3 mois. », ajoute Frédéric Bourelly

Au sein de Mon Chasseur Immo, les nouveaux arrivants bénéficieront des services communication, marketing, juridique et informatique du réseau. Ils profiteront également des accords de partenariats préexistants avec des agents immobiliers, des courtiers en crédit et toute la sphère immobilière locale et nationale et seront amenés à développer leur propre réseau de partenaires.

Bon à savoir : Mon Chasseur Immo organise le 12 juin à 12h30 une réunion d’information online afin de découvrir le métier de chasseur immobilier, le réseau et les moyens mis à disposition pour réussir.