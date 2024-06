Immobilier Paris : Des prix qui se stabilisent autour de 11 519€ m/m²

Le marché de l’immobilier à Paris connaît une légère amélioration depuis le début de l’année avec des prix qui se stabilisent autour de 11 519€ le mètre carré au mois de mai et des acheteurs qui reviennent.

Hosman, néo-agence immobilière, a analysé le prix de vente des biens publiés sur les portails réservés aux professionnels de l’immobilier. Cette étude nous éclaire sur l’évolution des prix de l’immobilier à Paris et sur les comportements d’achats.

Les prix à Paris se stabilisent autour de 11 519€ le mètre carré

Après un début d’année 2024 encore difficile, les signes encourageants se manifestent au printemps. Depuis le début de l’année 2024, les prix affichés à Paris se sont stabilisés autour de 11 519€ le mètre carré en moyenne au mois de mai.

Si les évolutions contrastent entre les arrondissements, elles fluctuent moins fortement qu’au printemps dernier. Les taux de crédit en légère baisse offrent des conditions plus avantageuses pour les emprunteurs et une meilleure visibilité pour leur projet immobilier, comme en témoigne l’augmentation de 28% du nombre d’offres remises entre janvier et avril.

À lire aussi Perpignan : Villa grand luxe face à mer

Les 18e et le 16e arrondissements reprennent des couleurs…

Après une forte baisse en 2023, certains arrondissements voient leur prix au mètre carré affiché en légère hausse, en corrélation avec la stabilisation des taux de crédit.

Le 18ème arrondissement repasse au-dessus de la barre des 10 000€ le mètre carré (10 0047€/m² au mois de mai) alors qu’en janvier 2024 il était à 9 872€/m², soit une augmentation de 1,77%. Le 16ème arrondissement reprend aussi des couleurs avec une augmentation de 1,81% et affiche un mètre carré à 12 859€ au mois de mai, contre 12 631€ au mois de janvier.

À lire aussi Bois Colombes : Maison ancienne avec jardin aux portes de Paris

…lorsque, dans le Marais et le 7e, les prix continuent de diminuer

Les prix dans le marais diminuent de 1,82% depuis le mois de janvier et affichent au mois de mai un mètre carré à 13 181€, contre 13 426€ au mois de janvier. Le 7ème arrondissement connaît une chute plus importante de ses prix affichés, à -3,68% depuis janvier 2024, avec un prix affiché en mai à 16 679€ le mètre carré, alors qu’il atteignait encore 17 317€ en janvier dernier.

Le 6ème arrondissement devient le quartier le plus cher de Paris

La première place du quartier le plus onéreux revient au 6ème arrondissement qui affiche un prix à 16 915€ par mètre carré, des prix qui se sont maintenus en dépit de la crise immobilière. Il dépasse maintenant le 7ème arrondissement, qui affiche dorénavant un mètre carré à 16 679€, en baisse de 3,68% depuis janvier. Le 8ème arrondissement arrive en 3ème position avec un prix au mètre carré à 15 618€, en hausse de 2,84% depuis le mois de janvier.

Le 19e, le 20e et le 13e : le trio le plus abordable sous la barre des 10 000€ le mètre carré

Le 19ème arrondissement reste le quartier le plus abordable avec un prix au mètre carré à 9 217€ au mois de mai, et qui diminue depuis le mois de janvier (-1,40%), suivi par le 20ème avec un mètre carré à 9 555€ puis le 13ème arrondissement à 9 598€/m². Ils représentent les trois seuls arrondissements sous la barre symbolique des 10 000€ le mètre carré.

Les stocks diminuent mais les délais de vente restent à des niveaux élevés

« Les conditions actuelles sont favorables aux vendeurs, car les acheteurs peuvent désormais concrétiser leur projet d’achat plus facilement grâce à des taux plus attractifs. Les stocks commencent à diminuer, même si les délais de vente restent à des niveaux relativement élevés, nous pouvons penser que le marché est en train de reprendre un rythme plus régulier » commente Léopold Nouveau, Responsable des ventes à Paris chez Hosman.

L’analyse porte sur 21 360 biens immobiliers publiés sur les portails à Paris en mai 2024. Par MySweetImmo