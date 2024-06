Élodie Frémont est l’invitée de ce nouvel épisode de Mon Podcast Immo. Présidente de la commission statistique de la Chambre des notaires du Grand Paris, analyse les chiffres de l’immobilier du premier trimestre 2024.

Vous vous demandez si l’immobilier repart enfin à Paris ? Élodie Frémont annonce : « Non, ça ne repart pas du tout. Les volumes de transactions ont chuté de 24% sur un an en Île-de-France, et de 40% par rapport aux deux dernières années. Les prix enregistrent une baisse modérée de 7 à 9%, mais « ce n’est pas suffisant pour relancer un marché.«