En 2024, la question de savoir s’il vaut mieux investir dans l’or ou dans l’immobilier est plus pertinente que jamais. Les secousses récentes sur les plans économique et géopolitique, telles que la crise sanitaire et les tensions en Ukraine, ont ravivé l’attrait pour les valeurs refuge. Que ce soit pour préserver son capital ou diversifier son portefeuille, le choix entre l’or et l’immobilier dépend de nombreux facteurs. Voici les avantages et les inconvénients de chaque option pour vous aider à faire le meilleur choix.

Les avantages de l’investissement dans l’or

1– La fiscalité avantageuse de l’or

L’un des principaux atouts de l’or est sa fiscalité. Contrairement à l’immobilier, l’or n’est pas soumis à des taxes sur la détention.

En effet, posséder de l’or ne génère aucune charge fiscale tant qu’il n’est pas vendu, ce qui en fait une option attrayante pour ceux qui cherchent à minimiser leurs coûts de détention.

2- L’accessibilité économique de l’or

Investir dans l’or est également plus accessible que l’immobilier.

Le métal jaune peut être acheté en petites quantités, à l’once ou au gramme, pour quelques centaines d’euros seulement. Cette possibilité permet à un plus grand nombre d’investisseurs de diversifier leur portefeuille et de bénéficier de la protection d’une valeur refuge sans mobiliser une somme importante.

Rendez-vous sur cette page pour suivre le cours de l’or en direct.

3- La liquidité et la transportabilité de l’or

La liquidité est un critère déterminant dans l’évaluation d’un investissement, et l’or excelle dans ce domaine. Il est facilement et rapidement convertible en cash grâce à une demande constante sur les marchés mondiaux.

Cette demande augmente même en période de crise, comme en témoignent les récentes augmentations des réserves d’or des banques centrales.

De plus, l’or est un actif intrinsèquement mobile : il peut être transporté facilement, permettant aux investisseurs de délocaliser leurs actifs en fonction des conditions du marché ou des situations politiques.

Les avantages de l’investissement dans l’immobilier

1- Rendement potentiel et stabilité de l’immobilier

L’immobilier est réputé pour sa capacité à générer des revenus réguliers grâce aux loyers perçus, ce qui en fait une source de revenu passif stable.

De plus, la valeur des biens immobiliers tend à s’apprécier sur le long terme, offrant un potentiel de plus-value à la revente. Cette stabilité et ce rendement potentiel en font un choix attractif pour les investisseurs à la recherche de sécurité et de croissance de leur patrimoine.

2- Diversification du portefeuille et valeur refuge

Investir dans l’immobilier permet de diversifier son portefeuille et de réduire les risques associés à la volatilité des marchés financiers. En période d’inflation, les biens immobiliers peuvent offrir une protection efficace, car leur valeur a tendance à augmenter avec celle des biens et services.

Cette capacité à protéger contre l’inflation renforce l’attrait de l’immobilier en tant que valeur refuge.

3- Avantages fiscaux et crédits immobiliers

L’immobilier offre également des avantages fiscaux intéressants. Les investisseurs peuvent bénéficier de déductions fiscales sur les intérêts d’emprunt, les frais de gestion et les travaux de rénovation.

De plus, les crédits immobiliers permettent de financer l’achat d’un bien avec un effet de levier, ce qui amplifie les gains potentiels. Ces avantages fiscaux et la possibilité d’utiliser des crédits rendent l’immobilier attractif pour de nombreux investisseurs.

Or ou immobilier : Lequel choisir ?

1- Déterminez vos objectifs financiers

Le choix entre l’or et l’immobilier dépend avant tout des objectifs financiers et des besoins personnels de chaque investisseur.

Pour ceux qui recherchent une protection à court terme contre les incertitudes économiques, l’or peut être une meilleure option en raison de sa liquidité et de sa fiscalité avantageuse. En revanche, pour ceux qui privilégient un investissement stable et générateur de revenus à long terme, l’immobilier peut offrir des avantages significatifs.

Cependant, la flexibilité et la sécurité offertes par l’or ne doivent pas être sous-estimées, surtout en période de turbulences économiques.

2- Evaluez les facteurs économiques et conjoncturels

Les conditions économiques et conjoncturelles jouent également un rôle dans le choix entre l’or et l’immobilier.

En période de forte inflation ou de crise géopolitique, l’or tend à s’apprécier, offrant une protection contre la dévaluation monétaire. À l’inverse, lorsque les taux d’intérêt sont bas et que les marchés immobiliers sont en croissance, investir dans la pierre peut se révéler particulièrement lucratif.

Toutefois, les fluctuations récentes et la volatilité du marché immobilier incitent à considérer sérieusement l’or comme une valeur refuge incontournable.

3- Analysez les risques

La sécurité et les risques associés sont des critères cruciaux. L’immobilier peut être affecté par des facteurs externes tels que les catastrophes naturelles, la dégradation de la zone d’implantation ou les fluctuations du marché immobilier. L’or, en revanche, est inaltérable et reste une valeur refuge reconnue depuis des millénaires. Sa stabilité et sa capacité à préserver la valeur du capital en font un choix sûr en période d’incertitude.

Bien que l’or et l’immobilier soient tous deux des investissements attractifs, leur pertinence dépend des objectifs financiers, des besoins personnels et des conditions économiques. L’or offre des avantages en termes de liquidité et de fiscalité, tandis que l’immobilier peut générer des revenus réguliers et se valoriser sur le long terme. Cependant, en période d’incertitude économique, l’or est une valeur refuge particulièrement rassurante.