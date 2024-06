Immobilier : L’Adresse, mécène de Makenson Gletty, étoile montante du décathlon français  qualifié aux JO

L’Adresse accompagnera Makenson Gletty, décathlonien français, qui vient de remporter la médaille de bronze aux championnats d’Europe d’athlétisme et de se qualifier pour les JO de Paris, dans la réussite et sa performance.

Le réseau l’Adresse signe un partenariat avec Makenson Gletty, étoile montante du décathlon français qui vient de remporter la médaille de bronze aux championnats d’Europe de Rome. Makenson Gletty, 24 ans, est policier réserviste et membre de l’équipe police nationale. Avec 8 606 points, et quatre records personnels sur les dix épreuves, il vient d’obtenir sa qualification aux Jeux olympiques de Paris.

« Je suis reconnaissant envers l’Adresse pour leur engagement à mes côtés. Ce partenariat va grandement contribuer à ma préparation et à mes performances lors des jeux olympiques de Paris. Je suis par ailleurs enthousiaste à l’idée de partager cette aventure sportive et humaine avec l’Adresse, réseau dont les valeurs sont proches des miennes », précise l’athlète.

Un soutien financier pour l’acquisition d’équipements sportifs de haute qualité

Ce partenariat vise à soutenir le parcours sportif exceptionnel de Makenson en lui fournissant les ressources nécessaires pour sa performance lors de ces Jeux. L’Adresse s’engage ainsi à accompagner Makenson Gletty en offrant à son association un soutien financier pour l’acquisition d’équipements sportifs de haute qualité, essentiels à sa pratique sportive et à sa performance.

Ce partenariat entre l’Adresse et l’association de Makenson Gletty incarne également l’esprit de solidarité et d’entraide, où le monde de l’entreprise et le monde du sport se rejoignent pour promouvoir l’excellence et le dépassement de soi, dans une multitude de discipline à l’image du décathlon.

L’Adresse veut soutenir les talents émergents

« Nous sommes ravis de nous associer à Makenson Gletty dans son parcours sportif à la fois prometteur et déjà remarquable, aux lendemains des championnats d’Europe, commente Brice Cardi, président de l’Adresse. Chez l’Adresse, nous croyons en l’importance du soutien aux talents émergents et à l’encouragement de l’excellence dans tous les domaines. En soutenant Makenson, nous contribuons à façonner un avenir où le talent et la détermination sont récompensés. »