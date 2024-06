« Workation » : Où s’échapper et télé-travailler pendant les Jeux Olympiques 2024 ?

Partir en vacances tout en travaillant, c’est le principe de « workation ». Découvrez les destinations privilégiées par les Français pour s’échapper et télé-travailler pendant les JO ?

Concept hybride qui émerge depuis quelques années, le workation, contraction de « work » et de « vacation », permet aux employés de s’épanouir professionnellement tout en profitant des plaisirs d’un cadre de rêve.

En effet, depuis la pandémie de Covid-19, le télétravail se généralise et gagne en popularité ces dernières années au sein des entreprises françaises. Les salariés prennent alors conscience qu’ils peuvent aussi bien effectuer leurs tâches quotidiennes depuis une location de vacances que depuis leur domicile. De ce fait, les hébergements de vacances s’adaptent pour les accueillir afin de s’échapper, par exemple, aux tumultes de l’événement sportif de l’année qui aura lieu prochainement en France.

L’Espagne, la Suisse et la France : Le Top 3 des pays où partir en workation à l’approche des JO ?

Interhome en effet voit ses hébergements se transformer pour accueillir les actifs en Europe où plus de 2600 biens sont déjà proposés en workation. La société se base sur des critères précis afin de catégoriser ces biens. En effet, ce nouveau lieu de travail doit impérativement bénéficier d’une connexion Internet haut débit stable et sécurisée, ainsi que d’un poste de travail adapté. Le logement doit se trouver dans un environnement calme, offrant une atmosphère de travail agréable mais aussi un cadre paisible propice à la détente après les heures de travail.

Interhome a mené une étude et attribué un score à un ensemble de villes selon l’offre de loisirs, la situation, les musées etc. Le meilleur endroit pour un workation en Europe ? Le trio de tête des pays pour un workation : L’Espagne, la Suisse et la France.

À lire aussi Jeux Olympiques : Partir en "tracances", la solution pour les salariés franciliens

Bretagne, la Côte d’Azur et le le Sud-Ouest : Le top 3 des régions en France

Avec 31% des logements de vacances adaptés à cette pratique sur le site d’Interhome, la Bretagne est en tête !

Cette région située à l’extrême ouest est riche de destinations géographiques singulières. Les travailleurs pénètrent dans différents univers à travers de nombreux paysages et ses multiples facettes. Cette province jaillit des terres océanes de la pointe Ouest, des bois de Brocéliande, du poumon vert intérieur, des petits ports de Cornouaille, des roches de granit rose.

Les logements de workation sont implantés au détour d’une baie, d’un golfe, d’un cap ou encore d’un marais salant pour un séjour dépaysant la tête dans l’ordinateur.

La Côte d’Azur prend la deuxième place avec 25% d’appartements et de maisons parfait pour le workation

Entre villages pittoresques, littoral époustouflant, un climat ensoleillé 300 jours par an et une gastronomie gourmande qui sent bon le soleil, la Côte d’Azur attire les foules tout au long de l’année. Les travailleurs peuvent alors s’installer à Fréjus, Cannes, Saint-Raphaël, Saint- Aygulf, les Issambres, Grimaud, ou encore à la Croix-Valmer.

À la troisième place arrive le Sud-Ouest avec 20% des hébergements qui conviennent aux actifs

Le Sud-Ouest rassemble une incroyable diversité de paysages, un riche patrimoine culturel, de magnifiques villes d’art et un terroir inégalable du Pays basque, en passant par le Périgord, les Landes, l’Occitanie, les Cévennes et le Languedoc.

Quoi de mieux que de partir en workation au bord de l’Océan Atlantique pour s’imprégner d’un terroir fort de valeurs, de culture, et profiter des plages de sable fin, d’une baignade et d’un moment en terrasse sous le soleil en fin de journée.