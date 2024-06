Immobilier Lyon : Avenir Focus acquiert en VEFA 1 050m² de bureaux à Tassin-la Demi-Lune

Valoris Real Estate a récemment réalisé la vente en VEFA de bureaux au sein de l’immeuble Le Bridge, situé à Tassin-la Demi-Lune et développé par Promoval. Le premier acquéreur est la société Avenir Focus qui devient propriétaire via la SCI Avenir Foncier de 1 050 m² de surface de bureaux répartis sur 3 étages dont un rooftop de 140 m². L’actif bénéficie également de 60 m² de loggias.

Avenir Focus est un cabinet de recherches spécialisé dans les études de marché. Pour mieux cerner leur marché et l’attente de leurs consommateurs et utilisateurs, Instituts et Annonceurs, français et internationaux, font appel à Avenir Focus pour organiser leurs « terrains d’études ».

Le Bridge : 1 570 m² de bureaux encore disponibles

1 570 m² de bureaux sont encore disponibles au sein de l’immeuble Le Bridge dont la livraison est prévue au 30 septembre 2025. Le programme représente une excellente opportunité d’achat pour les entreprises en quête d’un lieu d’implantation stratégique alliant confort, accessibilité et modernité.

Situé au 2 rue de Montribloud à Tassin-la Demi Lune, l’immeuble est à proximité immédiate du nœud autoroutier du Valvert, au carrefour de Vaise, Gorge de Loup et de Tassin.

Source : Valoris Real Estate