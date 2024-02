QUARTUS a franchi une double étape importante pour son opération Vues Ciel à Villeurbanne avec la signature de l’acquisition du foncier et le lancement des travaux.

Située sur le macro-lot B du quartier Gratte-Ciel, aménagé par le groupe SERL pour le compte de la Métropole de Lyon, cette opération d’ampleur marquera le démarrage des constructions de la phase 2 de la ZAC Gratte-Ciel lancée en 2012.

Marquée par la mixité des usages, cette opération axée sur le vivre ensemble et la qualité de vie en ville déploie une approche bas carbone forte (béton bas carbone, béton de chanvre, terre crue).

226 logements et un socle de 8 000m²

Rendue possible par la mise en œuvre d’un urbanisme co-construit aux côtés des collectivités, Vues Ciel lance le projet de doublement du centre-ville historique de Villeurbanne.

D’une surface totale de 26 285 m² de SDP, ce projet conçu par les trois agences d’architecture ANMA, DND et FAY ainsi que les agences de paysagistes Graphyte et le Ciel par-dessus le toit sera composé de 226 logements répartis sur 6 tours d’habitation (en accession à la propriété, en habitat participatif, en locatif intermédiaire, en logement social et en bail réel solidaire) et d’un socle offrant plus de 8 000 m² de commerces, services et équipements : cinéma, pôle jeunesse, supermarché, tiers lieu.

Partenariats public/privé innovant

Plusieurs partenaires sont associés à cette démarche pour en définir les supports et en concrétiser la mise en œuvre : Sinny&Ooko, CFAUA, Evoloop, B2EBA, Artefact, Habitat&Partage, Katène, Iliade, Lasa, Milieu Studio, Socotec.

Illustration de la démarche collective qui s’est appuyée sur un partenariat public/privé innovant, 23 ateliers ont été menés entre 2019 et 2022 réunissant l’ensemble de parties prenantes : l’aménageur SERL, la Métropole de Lyon, l’ABF, la Ville de Villeurbanne, l’architecte urbaniste de la ZAC, ANMA, la MOE et la MOA.

La livraison de ce projet est prévue pour décembre 2026.

Source : Quartus