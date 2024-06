Epargne : Mariage onéreux, mariage heureux ?  

Avec les beaux jours, les mariages fleurissent à travers toute la France. Yomoni, spécialiste de la gestion d’épargne en ligne, a donc mené l’enquête pour savoir si, en 2024, l’argent prenait une place de plus en plus ou de moins en moins importante lors de l’union de deux amoureux.

L’argent fait la réussite d’un mariage pour 71 % des Français

Unir deux êtres qui s’aiment est un événement magnifique. Cependant, il semble que pour une très grande majorité des Français, l’amour ne soit pas le seul facteur de la réussite d’un mariage.

En effet, plus de 71 % considèrent que le budget est un élément très important pour son succès. Dans le détail, 43 % le pensent totalement et 28 % seulement en partie. Uniquement 29 % estiment que l’argent ne fait pas la réussite d’un mariage.

Selon vous, le budget d’un mariage est-il important pour la réussite du mariage ? Réponses Global Oui totalement 43 % Oui mais seulement en partie 28 % Non pas du tout 29 %

Un budget de 12 000€ ou bien de 20 000 € ?

Il n’existe pas de budget fixe pour un mariage et dépend de la condition financière de chaque couple. Cependant, une union qui rassemble une centaine de convives revient en moyenne à 12 000 €.

En revanche, les Français ont une autre opinion si on leur demande leur avis sur le montant à dépenser pour organiser un beau mariage. En effet, le budget serait compris entre 15 000 € et 25 000 € pour 1 Français sur 2 (48 %).

Selon vous, combien faut-il dépenser pour un beau mariage ? Réponses Global Moins de 5 000 € 3 % Entre 5 000 € et 10 000 € 9 % Entre 10 000 € et 15 000 € 15 % Entre 15 000 € et 20 000 € 21 % Entre 20 000 € et 25 000 € 27 % Entre 25 000 € et 30 000 € 13 % Entre 30 000 € et 35 000 € 6 % Entre 35 000 € et 40 000 € 5 % Plus de 40 000 € 1 %

Se marier rime avec épargner

Un fait qui met tout le monde d’accord, c’est celui de mettre de l’argent de côté pour le mariage. Ainsi, 83 % des Français avaient prévu ou prévoient d’épargner pour se marier. Dans le détail, 62 % sont totalement convaincus de la nécessité de prévoir en amont un budget et 21 % seulement en partie.

Pas de mariage sans le sou ?

À la question « Seriez-vous capable de vous marier sans argent ? », seulement 33 % des Français répondent « oui ». Ainsi, près de 59 % des répondants avouent qu’ils ne peuvent pas envisager l’organisation d’une union sans un budget conséquent.

Seriez-vous capable de vous marier sans argent ? Réponses Global Oui absolument 33 % Non pas du tout 59 % Ne se prononce pas 8 %

D’amour et d’eau… tiède ?

Même constat pour ce qui est de se marier avec une personne qui ne possède pas beaucoup d’argent. Car si 41 % des Français déclarent qu’ils seraient absolument capables d’épouser quelqu’un de désargenté, il est surprenant de constater que 24 % n’osent pas se prononcer sur cette question et que 35 % seraient incapables de le faire.

Seriez-vous capable de vous marier avec quelqu’un qui n’a pas du tout d’argent ? Réponses Global Oui absolument 41 % Non pas du tout 35 % Ne se prononce pas 24 %

Des restes de dot ?

Historiquement depuis le XIIe siècle, il était d’usage que la famille de la mariée apporte des biens à son futur époux. En 2024, il semble que, si le mot a disparu, la pratique de la dot soit encore bien ancrée dans les esprits puisque 35 % des Français estiment que c’est du côté de la femme que le mariage doit être le plus payé.

Ainsi, plus de 9% pensent que c’est la mariée qui doit dépenser le plus pour l’organisation de l’évènement et plus de 26 % que c’est à la famille de la mariée de le faire.

Qui selon vous doit payer le plus pour l’organisation d’un mariage ? Réponses Global Le marié 8 % La mariée 9 % La famille du marié 19 % La famille de la mariée 26 % Les deux mariés 11 % Les deux familles 23 % Tout le monde 4 %