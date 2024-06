Immobilier Ile-de-France : La Coop Foncière passe la cap des 2000 logements en BRS

La Coop Foncière franchit le cap du 2000ème logement en Bail Réel Solidaire (BRS) engagé en Ile-de-France et maintient son objectif d’atteindre dès 2030, la cible ambitieuse de 1 000 logements par an et de pourvoir à 50% du potentiel de développement de la région.

A l’occasion de la 3ème matinée de La Coop Foncière qui se déroule ce jour à Bagneux (92), l’Organisme de Foncier Solidaire (OFS) annonce avoir franchi le cap du 2000ème logement en Bail Réel Solidaire (BRS) engagé en Ile-de-France.

La Coop Foncière maintient donc son objectif d’atteindre dès 2030, la cible ambitieuse de 1 000 logements par an, un rythme qui devrait permettre de généraliser ce mode d’accession sociale à la propriété et de pourvoir à 50% du potentiel de développement de la région.

L’accession sociale à la propriété : une réponse à la crise du logement

Moins d’1 personne sur 2 est propriétaire en Ile-de-France. Alors que la moyenne nationale s’établit à 57%, le taux de propriétaires ne dépasse pas 45% dans les 4 départements de cœur d’agglomération, territoires où s’investit prioritairement La Coop Foncière.

A date, la Coop Foncière est engagée auprès de 50 communes pour produire 2000 logements en BRS. 4 opérations ont déjà été livrées et 3 devraient être livrées d’ici la fin de l’année. L’OFS a pour objectif d’engager 500 nouveaux logements d’ici la fin de l’année 2024 afin de répondre à la fois aux attentes des jeunes actifs, des familles, ou ses personnes en fin de carrière qui, dans ce contexte de pouvoir d’achat en berne, n’arrivent pas à accéder à la propriété, mais également à celles des collectivités désireuses d’offrir une offre de logement abordable aux ménages.

Le potentiel de développement du BRS en Ile-de-France est estimé à environ 2 300 logements par an et la Coop Foncière, avec environ 50% de ce marché, s’affirme en tant qu’acteur prépondérant dans les territoires les plus proches de Paris, sur lesquels le BRS est particulièrement attractif.

« En permettant aux ménages aux revenus limités de se constituer un capital, l’accession sociale à la propriété est un outil au service de la réduction des inégalités en France. Le BRS est le seul dispositif à même de produire une offre de logement à des prix réellement accessibles dans les secteurs les plus tendus, sans mobilisation massive de fonds publics. Depuis sa création, La Coop Foncière a engagé plus de 2000 logements et les livraisons s’accélèrent, 3 nouvelles opérations doivent être mises en service d’ici la fin de l’année », conclut Christian Chevé, Président de la Coop Foncière.

La résidence Unisson, à l’entrée de Noisy-le-Grand et de Villiers-sur-Marne

La Coop Foncière a livré au premier semestre ce programme en BRS en partenariat avec Immobilière 3F, qui signe avec lui sa première opération en IDF et sa deuxième en France, après une première opération de 17 logements à Lille.

Symboliquement baptisé « Unisson », le projet de 48 logements se situe à l’entrée des communes de Noisy-le-Grand et de Villiers-sur-Marne et fait le lien entre le tissu urbain existant et les nouveaux projets immobiliers qui se développent dans ce quartier.

Il comprend deux bâtiments, de 23 et 25 appartements, du T2 au T4, qui disposent tous d’un balcon, d’une terrasse et/ou d’un jardin. La résidence est économe en énergie (RT 2012 -20 %) afin de garantir aux habitants des charges maîtrisées dans leur nouvelle vie de propriétaires !

Il est proposé à un prix de 3 250 euros/m², soit près de 30 % en moins que le prix moyen du marché dans ces communes, et une redevance foncière mensuelle de l’ordre 1,5 euro/m². Ce qui positionne un appartement T2 à partir de 134 000 euros, un T3 à compter de 182 000 euros ou encore un T4 à partir de 232 000 euros.

Ces appartements font partie des 600 logements en cours de commercialisation par la Coop Foncière,

nombre qui devrait atteindre 800 à 900 logements en fin d’année.

Bon à savoir : Le Bail Réel Solidaire (BRS) est un dispositif d’accession sociale à la propriété qui repose sur la dissociation du foncier et du bâti. L’organisme foncier solidaire (OFS) se porte acquéreur du foncier, procède à la construction de logement et cède les droits sur ces logements à des ménages signataires d’un BRS. Les logements sont cédés environ 35% en dessous des prix du marché à des ménages sous plafonds de ressources, qui doivent, en contrepartie, les occuper et s’acquitter auprès de l’OFS d’une redevance mensuelle modérée. Ils peuvent revendre à tout moment en faisant une plus-value limitée à des ménages également sous plafond de ressources.