Législatives 2024 : Immobilier, DPE, Pouvoir d’achat, fiscalité… Le programme de Jordan Bardella

A quelques jours des élections législatives, Jordan Bardella a dévoilé son plan d’action et détaillé son programme en précisant avoir besoin pour gouverner « d’une majorité absolue« . Zoom sur les mesures concernant l’immobilier et le pouvoir d’achat.

Transformation de l’impôt sur la fortune immobilière

Jordan Bardella envisage la transformation de l’impôt sur la fortune immobilière en impôt sur la fortune financière avec des taux similaires. « Une fiscalité juste en faveur des classes moyennes et populaires » selon le représentant du Rassemblement National.

« Je veux qu’on puisse transmettre la France à ses enfants à ses petits enfants y compris dans ses aspects les plus matériels et donc je compte décharger la pierre et l’immobilier de fiscalité pour mettre cette pression fiscale avec les mêmes barèmes sur les transactions financières. » , a t-il déclaré.

Assouplissement des interdictions liées au DPE

Invité à l’émission « l’Évènement » sur France 2, Jordan Bardella a annoncé qu’il souhaite mettre fin aux « interdictions liées au DPE« .

« Aujourd’hui les interdictions qui sont liées au DPE quand vous voulez mettre en vente votre logement ou en location sont tellement compliquées que ça immobilise et ça parlyse tout le marché du logement. Je lèverai les interdictions liées au diagnostic de performance énergétique« , a t-il déclaré au micro de Caroline Roux.

Logement sociaux, préférence nationale et révision de la loi SRU

Jordan Bardella souhaite instaurer la préférence nationale dans l’attribution des logements sociaux et réviser la loi SRU qui impose aux communes un quota de HLM. Il veut aussi supprimer l’interdiction de location qui touche les passoires thermiques. Le RN souhaite mettre fin au calendrier et au calcul du diagnostique de performance énergétique dans le but de remettre en urgence des logements sur le marché de la location en cas de blocage.

Autre mesure : la mise à l’arrêt du zéro artificialisation net. Le RN souhaite que les modalités soient revues ou assouplies. Le parti compte également instaurer de nouvelles mesures pour expulser les locataires du parc social à l’origine des troubles.

Baisse de la TVA sur les énergies et le carburant

A propos de la baisse de la TVA sur les énergies et le carburant, qu’il entend faire passer de 20 à 5,5%, le patron du RN entend la mettre en œuvre dès cet été, via un projet de loi de finances rectificatif lors d’une session parlementaire extraordinaire. Cette dernière ne pourrait toutefois se tenir qu’après un décret signé par le président de la République.

Le chef de file des lepénistes renvoie en revanche la suppression de la TVA sur les produits de première nécessité à « un second temps ».

Un audit sur les finances publiques

« Je veux que les Français puissent savoir ce qu’on fait avec leur argent« , déclare Jordan Bardella. Il souhaite offrir aux Français la transparence des comptes publiques avec une commission indépendante chargée de faire un audit sur tous les grands services de l’état.

Un audit qui permettra de remettre » l’ordre dans les comptes publiques, mettre fin à l’immigration de guichet social, abaisser la contribution de la France à l’Union Européenne ».

Fin de la niche fiscale

Pour les entreprises, le Rassemblement National envisage de mettre fin à la niche fiscale. Une niche fiscale « accordée aux entreprises qui ne se justifient pas au regard du climat social ».

« Je souhaite mettre fin à cette niche fiscale parce que je pense que y a de grandes entreprises qui font de très gros profits mais qu’on met en période d’urgence sociale et que cette argent doit bénéficier aux Français par la baisse des taxes pour permettre a tous les concitoyens de respirer parce que quand je vois des millions de français qui réduisent leur consommation, qui font des efforts, qui limitent l’utilisation du chauffage et qui malgré, le fait de réduire la consommation voit les factures augmenter », a-t-il expliqué.