Les représentants des partis de gauche, unis sous la bannière du Nouveau Front Populaire, ont dévoilé le 14 juin leur programme économique commun. A la clé, des mesures phares et populaires, mais logiquement très coûteuses et qui prévoit des milliards de hausses d’impôt par an. Voici les principales mesures économiques, financières et climatiques du programme de « rupture » de l’union de gauche du Nouveau Front populaire.

Immobilier, logement, rénovation énergétique

Sur la question du logement, le programme est ambitieux. Le Nouveau Front populaire veut revaloriser les APL de 10 %, relancer la construction de logements sociaux, avec notamment « 200 000 logements publics par an pendant cinq ans aux normes écologiques les plus ambitieuses » et élargir « l’accès du prêt à taux zéro à tous les ménages primo-accédants, sans distinction géographique ou entre neuf ou ancien », revenant ainsi sur les nouvelles dispositions du dispositif pour 2024.

Le NFP promet « l’encadrement des loyers de manière obligatoire dans les zones tendues ainsi que des prix du foncier » et d’instaurer « une garantie universelle des loyers pour sécuriser propriétaires et locataires. »

Les représentants de la gauche souhaitent l’accélération de la rénovation des bâtiments publics et « l’isolation complète des logements, en renforçant les aides pour tous les ménages et en garantissant leur prise en charge complète pour les ménages modestes ».

La gauche plurielle a prévu, si elle accédait aux commandes, de supprimer la loi «anti-squats» qui « criminalise les locataires » et qu’elle a condamnée.

Taxation des plus riches et rétablissement de l’ISF

Le Nouveau Front populaire affiche sa volonté d' »abolir les privilèges des milliardaires« . Il promet, comme l’avait fait la Nupes, de « rétablir un impôt de solidarité sur la fortune (ISF)« , supprimé en 2018, « renforcé avec un volet climatique » — le tout via un projet de loi de finances rectificative dès « le 4 août ». La grille d’imposition sera revue avec 14 tranches et un « héritage maximum » instauré.

L’union de la gauche prévoit aussi de « rétablir l’exit tax », une mesure de lutte contre l’exil fiscal des contribuables; de supprimer la « flat tax« , un taux de prélèvement forfaitaire unique sur les revenus du capital; et, au niveau européen, de « taxer les plus riches » et « généraliser la taxation des superprofits« . Elle envisage également de réformer l’impôt sur l’héritage en instaurant « un héritage maximum« .

Le programme propose une « taxation renforcée des transactions financières » et de « soumettre à cotisation (pour les retraites) les dividendes, la participation, l’épargne salariale, les rachats d’action, les heures supplémentaires« , en plus de « créer une surcotisation sur les hauts salaires ».

Le NFP veut également réformer l’impôt sur l’héritage pour le rendre plus progressif en ciblant les plus hauts patrimoines.

« Dans les 15 jours » suivant le second tour des législatives, le Nouveau Front Populaire s'est engagé à « abroger immédiatement les décrets d'application de la réforme d'Emmanuel Macron passant l'âge de départ à la retraite à 64 ans ». L'objectif affiché ? Rétablir le droit à la retraite à 60 ans et « les facteurs de pénibilité supprimés par Emmanuel Macron ». Le RSA sera pris en compte pour valider des trimestres en vue de la retraite. Mais le programme économique du Nouveau Front Populaire prévoit également l'abrogation de la réforme de l'assurance chômage, qui doit entrer en vigueur le 1er juillet, prévue pour réduire la durée maximale d'indemnisation des demandeurs d'emploi.

SMIC et Pouvoir d’achat

C’est l’une des mesures phares de l’alliance des principales forces de gauche: augmenter le Smic, actuellement de près de 1.400 euros net par mois, à 1.600 euros net, soit 100 euros de plus que ce que proposait le programme de la Nupes en 2022. Les salaires seront indexés sur l’inflation.

Le Nouveau Front Populaire souhaite la hausse de 10% du point d’indice des fonctionnaires.

Le Nouveau Front Populaire (NFP) compte bloquer « les prix des biens de première nécessité dans l’alimentation, l’énergie et les carburants ». Il veut aussi « annuler la hausse programmée du prix du gaz au 1er juillet ».

Le plafonnement des frais bancaires est également au menu des mesures portées par le NFP.