Eric Donnet (Féau) : « Le marché de l’immobilier de luxe, un refuge face aux instabilités politiques »

Ariane Artinian reçoit Eric Donnet, directeur général du groupe Daniel Féau pour un nouvel épisode de Mon Podcast Immo. L’ancien directeur de Groupama Immobilier revient notamment sur son parcours, et sur l’impact de la dissolution de l’Assemblée nationale -et aussi celui des Jeux Olympiques Paris 2024, sur le marché immobilier de luxe.

Une passion familiale pour l’immobilier

Eric Directeur, directeur général du groupe Daniel Féau évoque son attachement familial à l’immobilier » avec un père promoteur dans le nord de la France et en Belgique, et un grand-père qui a été actif dans ce domaine aussi ». Sa passion pour l’immobilier remonte à loin : « Très jeune, j’allais visiter des terrains avec mon père. Ces expériences ont forgé ma passion pour l’immobilier.»

L’impact politique et les fondamentaux du marché de luxe

Comment les vendeurs et acheteurs réagissent-ils face à l’incertitude politique actuelle ? « Il est encore trop tôt pour tirer des conclusions définitives. Les transactions déjà engagées continuent, mais il y a un certain attentisme, notamment chez les investisseurs étrangers. », répond Eric Donnet.

Il livre une analyse néanmoins rassurante sur la stabilité du secteur face aux turbulences politiques et économiques : « Ce qu’on a mis des siècles à bâtir ne peut pas être durablement abîmé en quelques semaines, » explique-t-il. Cette stabilité attire continuellement les investisseurs, même en période d’incertitude.

Les attentes spécifiques des acquéreurs de biens de luxe ? Ils privilégient des propriétés prêtes à habiter : « Des turnkey apartments, des biens où ils n’ont que leur valise à poser, » précise-t-il. Cette tendance reflète un désir d’immédiateté et de simplicité dans un contexte où le temps est un luxe précieux.

Les JO et le rayonnement de la France

Le directeur général de Féau souligne également l’importance cruciale du rôle des intermédiaires : « Le métier d’intermédiaire et de médiateur est essentiel dans la lecture et le décryptage du marché immobilier. » Avec la complexité croissante des transactions et des réglementations, l’expertise spécialisée est plus que jamais nécessaire pour naviguer ce marché avec succès. « Le besoin de conseil est renforcé. Les schémas d’acquisition doivent être adaptés pour garantir des transactions optimales, respectant l’éthique et la confidentialité. »

Il aborde également l’impact positif attendu des Jeux Olympiques Paris 2024 sur le marché immobilier de luxe. « Les JO sont une formidable opportunité pour Paris de rayonner à l’échelle mondiale. Cela va contribuer au rayonnement de la France et de Paris pour notre clientèle étrangère. »

Eric Donnet est convaincu que cet événement mondial renforcera l’attractivité de Paris et stimulera les investissements dans l’immobilier de prestige. À suivre…

