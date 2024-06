Immobilier : « La vente avec complément de prix, une solution pour propriétaires pressés de vendre », Boris Intini et Hugo Baillet (PraxiFinance)

Vous êtes propriétaire, vous avez un bien à la vente depuis trop longtemps à vos yeux et avez besoin de trésorerie ? Avez-vous pensé à la vente immobilière avec complément de prix ? Écoutez vite Boris Intini, directeur général de PraxiFinance et Hugo Baillet, directeur marketing au micro d’Ariane Artinian pour Mon Podcast Immo.

Boris Intini, directeur général de PraxiFinance et Hugo Baillet, directeur marketing sont les invités de ce nouvel épisode de Mon Podcast Immo. Au micro d’Ariane Artinian, ils nous éclairent sur une solution méconnue pour les propriétaires en difficulté : la vente avec complément de prix.

« Le groupe PraxiFinance a été fondé à Paris en 1990 avec l’idée d’offrir aux propriétaires des solutions pour monétiser leurs biens immobiliers. Nous proposons des dispositifs qui permettent aux propriétaires d’obtenir des liquidités rapidement« , précise Boris Intini.

Qu’est-ce que la vente avec complément de prix ?

« La vente avec complément de prix est une solution financière qui s’adresse aux propriétaires en urgence de vendre, explique schématiquement Hugo Baillet. Nous achetons temporairement leurs biens et leur donnons immédiatement 60% de sa valeur. Ils ont ensuite un an pour trouver un acheteur définitif et récupérer les 40% restants.«

Si vous êtes propriétaire d’un bien à un million d’euros et que vous avez besoin de liquidités rapidement, PraxiFinance vous propose une solution pour obtenir immédiatement 600 000 euros et vous laisse du temps pour vendre sereinement.

Une solution précieuse pour les vendeurs dans l’urgence

Avec le ralentissement du marché immobilier, cette solution devient précieuse pour les propriétaires pressés. « On s’adresse à des propriétaires qui rencontrent un besoin urgent de trésorerie. Notre offre permet d’éviter de brader un bien dans l’urgence« , rappelle Boris Intini.

Le processus est simple et rapide insiste de son coté Hugo Baillet : « Lorsqu’on cède un bien à un investisseur, on arrive à signer chez le notaire en moins de 21 jours. L’ensemble des parties prenantes travaillent exclusivement sur ce type de montage, ce qui accélère les délais. ».

« Le coût de cette solution est de l’ordre de 10% de la valeur du bien. Cela inclut les frais de notaire à un taux réduit, nos honoraires et l’indemnité d’occupation. C’est souvent moins cher que de brader son bien« , précisent Boris Intini et Hugo Baillet.

Une solution méconnue des agents immobiliers

PraxiFinance accorde une grande importance à sa collaboration avec les agents immobiliers, reconnaissant leur rôle crucial sur le marché. Boris Intini développe : « Nous travaillons en étroite collaboration avec les agents immobiliers. Ils sont souvent les premiers à identifier les propriétaires en difficulté de vente. En leur offrant notre solution de vente avec complément de prix, nous leur permettons de proposer une alternative viable à leurs clients, évitant ainsi la braderie des biens.«

Et de conclure : « Les agents immobiliers jouent un rôle clé dans notre dispositif. Non seulement ils nous orientent vers des clients ayant besoin de vendre rapidement, mais ils bénéficient également de la satisfaction de leurs clients en leur offrant une solution financière avantageuse. Cette synergie est bénéfique pour toutes les parties. » À bon entendeur…

