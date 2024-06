Avec le crédit hypothécaire, la vente en nue-propriété, le prêt viager hypothécaire ou encore la vente à réméré, Boris Intini, Directeur général du groupe PraxiFinance, revient sur les solutions financières à disposition des propriétaires immobiliers.

Quelles solutions s’offrent à un propriétaire qui a besoin de trésorerie ?

Boris Intini : En France, aucune banque ne propose de crédit de trésorerie non-affecté à un propriétaire qui recherche des liquidités. Si un propriétaire a besoin d’une faible trésorerie pour faire face à un besoin, il devra obligatoirement se tourner vers le crédit à la consommation. Chez PraxiFinance, nous proposons aux propriétaires un panel de solutions, bancaires ou immobilières, qui permettent à un propriétaire de monétiser son bien immobilier.

Les propriétaires qui s’adressent à notre groupe rencontrent des besoins de liquidités immédiats et importantes. Que ce soit pour faire face à des frais de succession, payer une dette fiscale, rembourser un prêt, ou faire une donation du vivant, nous disposons de dispositifs permettant de retirer des liquidités à partir d’un bien immobilier. Notre solution la plus recherchée est le crédit hypothécaire, puisqu’il permet à un propriétaire d’emprunter d’importantes liquidités pour faire face à de nombreux besoins que les banques traditionnelles ne financent pas.

À lire aussi "SeLoger est une marque forte à laquelle les Français sont très attachés", Mirjam Aardoom

Quels sont les avantages du crédit hypothécaire ?

B. I. : Nos prêts hypothécaires peuvent répondre à de nombreux besoins, que ce soit pour rembourser une dette, un contentieux, financer l’acquisition d’un nouveau bien ou tout simplement pour disposer de liquidités utilisables librement.

Nos crédits sont proposés sans limite d’âge, sans assurance emprunteur, sans questionnaire de santé, sans changement de banque. C’est-à-dire qu’un propriétaire de 70 ans peut souscrire à un crédit hypothécaire. Le crédit hypothécaire permet d’obtenir jusqu’à 50% de la valeur de son bien, selon sa localisation.

À lire aussi Immobilier neuf : comment SeLoger aide ses clients à naviguer sur le marché actuel

Quelles en sont les conditions d’éligibilité ?

B. I. : Pour obtenir un prêt hypothécaire, il faut être propriétaire de son bien immobilier et qu’il n’y ait plus de crédit. Le bien doit être situé en France métropolitaine et être d’une valeur minimum de 400 000 €.

Nos prêts sont remboursables soit de manière amortissable sur des durées pouvant aller jusqu’à 30 ans, soit en in fine, permettant à l’emprunteur de ne payer que les intérêts d’emprunt pendant 10 ans.

Pour les propriétaires qui n’auraient pas de revenus pour rembourser un prêt, avez-vous des solutions à leur apporter ?

B. I. : Bien entendu. Pour les propriétaires de 60 ans ou plus qui ne disposent pas de revenus suffisants pour obtenir un crédit, nous leur proposons une solution appelée le prêt viager hypothécaire. Il s’agit d’un dispositif très intéressant puisqu’il ne prévoit aucune mensualité à régler, le capital et les intérêts étant rembourser lors de la vente du bien ou au décès de l’emprunteur, au moment de la succession.

Nous proposons également la vente en nue-propriété. Il s’agit d’une transaction qui offre à un propriétaire la possibilité de vendre les murs de son bien et d’en garder l’usage pendant la durée qu’il souhaite. Cette durée peut être temporaire ou à vie.

Enfin, nous sommes également spécialistes de la vente à réméré, qui permet à un propriétaire de vendre temporairement son bien à un investisseur et de le racheter au même prix dans un délai de 5 ans. Ce dispositif s’adresse notamment aux personnes qui font face à un besoin urgent et temporaire de trésorerie.

Quelle est la spécificité de PraxiFinance vis-à-vis de ces dispositifs ?

B. I. : Nous sommes, en France, le seul groupe à proposer l’ensemble de ces outils de monétisation du patrimoine immobilier. Cela nous permet d’identifier la meilleure solution pour un propriétaire en fonction de son besoin et de sa situation.

Le groupe PraxiFinance existe depuis près de 35 ans. Nous avons développé une expertise forte sur ces solutions. Nous avons noué des partenariats solides avec des banques et des fonds institutionnels pour répondre au mieux aux besoins des propriétaires immobilier.