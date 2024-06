Placement immobilier : Quels sont les avantages et inconvénients d’une SCPI ?

Les SCPI offrent une rentabilité régulière et permettent une diversification immobilière sans gestion directe. Toutefois, elles impliquent des frais d’entrée, de gestion et des risques locatifs à anticiper.

Les épargnants français ont toujours eu un faible pour l’investissement immobilier. Les SCPI (Sociétés Civiles de Placement Immobilier) ont donc facilement réussi à collecter des milliards d’euros. Et même quand le marché immobilier est plus compliqué, de nouvelles SCPI arrivent à se distinguer avec des rendements annuels supérieurs à 7%. Toutefois, pour optimiser cet investissement, il est indispensable de bien comprendre ses points forts et ses points faibles.

Qu’est-ce qu’une SCPI ?

Une Société Civile de Placement Immobilier (SCPI) se présente comme un investissement collectif qui permet à des particuliers, des associations ou même des entreprises d’investir dans l’immobilier sans avoir à gérer directement les biens.

Plus précisément, chaque investisseur fournit un apport à la hauteur de sa capacité financière. Cet apport est collecté par la SCPI qui s’occupe, en fonction de la somme récoltée sur les investissements, de l’acquisition de biens immobiliers, ces derniers pouvant être des bureaux, des commerces, des résidences ou encore des entrepôts, situés en France ou à l’étranger.

Il s’agit donc d’une solution de placement mutualisé qui permet de bénéficier des avantages de l’immobilier locatif sans les contraintes de gestion directe. Cependant, avant de se lancer tête baissée, il est tout de même indispensable de bien comprendre ce placement immobilier avant d’investir. En effet, au-delà des avantages, il existe tout de même des inconvénients, notamment au niveau des frais ou de la fiscalité.

Quels sont les avantages d’une SCPI pour les investisseurs ?

Commençons avec les points forts des SCPI. Outre le fait que ces dernières soient accessibles à un large public grâce à un apport relativement faible, il existe de nombreux avantages sur lesquels nous allons nous focaliser dans cet article.

Générer des revenus réguliers

Les SCPI garantissent une bonne rentabilité sur le long terme, notamment grâce à leurs rendements réguliers, moins volatils que des placements boursiers. Ces rendements peuvent aller de 4 % et 8 % par an selon la société civile de placement immobilier. Au sein du palmarès des SCPI, on retrouve Iroko Zen avec un taux de distribution de 7,12% en 2023, la SCPI Transitions Europe atteint elle 8,16% quand Epsilon 360 est à 6,25% sur la même période

Diversifier son portefeuille

Investir dans une SCPI revient à mettre ses œufs dans plusieurs paniers. En achetant des parts, l’investisseur place son argent dans différents types de biens immobiliers. Les risques de perte de revenus, si un locataire part ou si le marché immobilier change, sont donc réduits. Pour simplifier, en diversifiant les types de biens et les emplacements, les revenus seront plus stables.

Déléguer la gestion à des experts

Le secteur de l’immobilier exige une connaissance du marché et de ses rouages. Le gros avantage de la SCPI, c’est que ce sont des experts qui s’occupent de tout. L’investisseur n’a pas besoin de rechercher des locataires, d’entretenir les propriétés et gérer l’administratif. C’est le rôle de la société de gestion et c’est sur ce point que cette dernière est très avantageuse lorsqu’on se lance.

Quels inconvénients prendre en compte avant d’investir ?

Après avoir détaillé les points forts, il est désormais temps de se focaliser sur les inconvénients et les risques, qui peuvent néanmoins être limités si on choisit bien sa SCPI.

Vérifier les frais d’entrée, très variables selon les SCPI

Parmi les principaux frais à considérer, les commissions de souscription sont les premières à prendre en compte. Les SCPI de rendement traditionnelles engrangent des frais de souscription au moment du rachat de parts pouvant s’élever jusqu’à 12%.

C’est pourquoi le choix de la société de gestion est important et doit être minutieusement préparé en amont. Car il existe cependant des SCPI, telle qu’Iroko Zen, mentionnée plus tôt dans cet article et classée parmi les meilleures SCPI de 2024, qui ont fait le choix d’exempter totalement ses associés de ces frais.

Dans le souci d’atténuer l’impact de ces frais sur le rendement des investisseurs, la SCPI Iroko Zen a donc pris l’initiative de supprimer l’ensemble des frais liés à la souscription, rendant celle-ci gratuite pour les investisseurs. Il est possible de consulter un avis complet sur la SCPI IROKO ZEN sur des sites spécialisés pour comprendre comment fonctionne ce genre de SCPI sans frais d’entrée.

Prévoir des frais de gestion et de pilotage

Il faut également prendre en compte d’autres frais qui interviendront selon les événements. Notamment les frais de gestion, prélevés au moment de recevoir des revenus ou encore les frais de suivi de pilotage, en cas de travaux dans un immeuble ou encore les frais de transaction qui interviennent lors de l’achat ou la vente de biens.

Leur montant peut varier en fonction de plusieurs facteurs, tels que la politique de fonctionnement de la société de gestion, la taille de la SCPI, la nature des biens immobiliers détenus, pour ne citer que ces exemples.

Anticiper les risques locatifs

Bien que diversifié, le portefeuille immobilier des SCPI n’est pas exempt de risques. Les loyers impayés ou encore les baisses de valeur des biens peuvent impacter la rentabilité. C’est pourquoi il est primordial, pour anticiper ces risques, de diversifier ses placements en multipliant les investissements.

Comme pour tout type d’investissement, les SCPI ne font pas exception à la règle quant aux frais et risques à prévoir. L’essentiel est de bien comprendre que chaque société est différente et s’adresse à différents profils d’investisseurs. En cas de doute, consultez les nombreux articles d’experts aguerris sur le sujet.