La SCPI continue d’être un choix d’investissement immobilier solide, même face aux défis actuels du marché. Elle offre de nombreux bénéfices, notamment grâce à la répartition des risques, rendant cet investissement particulièrement attrayant. Suivez le guide !

La définition de vos objectifs

Surtout, ne choisissez pas une SCPI au hasard, car il est impératif de réaliser un travail préalable portant sur la détermination de vos objectifs. Par exemple, vous pourriez être intéressé pour préparer votre succession ou votre retraite. D’autres personnes rechercheront la défiscalisation afin de réduire leur imposition. La SCPI est également très intéressante dans un objectif de fructification du patrimoine immobilier et ainsi dégager des revenus complémentaires.

Sachez également qu’il existe différents types de SCPI. À commencer par la SCPI de rendement s’attardant sur la rentabilité élevée et se composant essentiellement de locaux tertiaires, de commerces et de bureaux. Voilà pourquoi, les loyers sont souvent conséquents avec en prime une plus-value non négligeable au moment de la revente. C’est une opposition avec la SCPI fiscale concernant exclusivement l’immobilier d’habitation.

Choisissez une SCPI en vous basant sur des critères de performance

Lorsque vous devez vous intéresser à une société civile de placement immobilier, nous vous conseillons d’être particulièrement vigilant au niveau du rendement global immobilier, prenant en compte le rendement et la revalorisation. Pour cela, vous analysez les informations à votre disposition en étalant l’historique sur plusieurs années en arrière. Certes, les résultats précédents ne vous garantiront pas forcément des performances optimales pour le futur. Cependant, c’est un premier indicateur à ne pas négliger pour vous conforter dans votre prise de décision.

Il est, en effet, plus favorable d’investir dans une SCPI qui est capable de livrer de hautes performances plutôt que d’investir dans un placement avec des rendements qui ne sont pas au rendez-vous. Attardez-vous donc en premier lieu sur l’historique du Taux de Distribution qui reflète l’historique des versements des dividendes sur toute l’année, et donc le rendement de la SCPI. Il sert à définir la performance annuelle du placement et sachez que les SCPI sont dans l’obligation de communiquer cette information au moins une fois par an au moment de l’établissement du rapport annuel.

Le dernier élément à considérer porte sur le taux de rendement interne (TRI). Il correspond à la performance annualisée d’un placement sur une période donnée (En général 5 ans, 10 ans). Il se différencie du taux de distribution en tenant compte à la fois du montant investi, des revenus perçus et de l’évolution du prix de part sur la période de référence. Il est donc plus précis.

Quels sont les autres critères à considérer ?

Précédemment, vous avez pris le temps d’analyser les nombreux critères de performance. Désormais, vous allez vous attarder sur les valeurs de reconstitution de la SCPI. C’est justement cet indicateur qui déterminera si l’investisseur achète une part de SCPI à un prix surévalué ou sous-évalué. La valeur de reconstitution d’une SCPI comparée au prix de souscription est donc un indicateur clé. C’est une donnée complémentaire au taux de distribution et au taux de rendement interne.

L’étape suivante consiste à vous renseigner sur le patrimoine de la SCPI et plus précisément sur sa répartition sectorielle et géographique. N’oubliez pas non plus d’étudier la mutualisation du parc immobilier et la mutualisation locative. Ce sont des indicateurs d’une grande fiabilité pour déterminer si la SCPI est adaptée à vos objectifs. C’est également une excellente manière de vous rassurer en fonction des résultats que vous avez pu obtenir au cours de votre analyse.

Renseignez-vous également sur les réparations à prévoir, sur la provision et sur le taux d’occupation financier (TOF). Ce sont des éléments clés qui ont une influence directe sur la rentabilité de votre investissement.

L’importante question de la revente

La SCPI doit être vue comme un investissement immobilier à long terme vous permettant de dégager des revenus complémentaires. Après 7 – 8 ans, vous serez probablement intéressé par la revente. Lorsque la question se pose, de nombreuses interrogations surviennent sur la façon de procéder et les contraintes potentiellement présentes. Pour faire simple, la revente des parts de la SCPI se déroule de manière similaire aux actions au sein des marchés financiers.

Lorsque vous désirez revendre la totalité ou une partie de vos parts, le prix sera déterminé selon l’offre et la demande sur un marché secondaire. Afin de mettre toutes les chances de votre côté, orientez-vous dès le départ vers une SCPI de taille conséquente, car le volume de transactions jouera en votre faveur pour accélérer la vente.

Vigilance au niveau de la provision

Le report à nouveau correspond aux bénéfices non distribués aux associés au cours d’une année et conservé par la société civile de placement immobilier. L’argent disponible constitue une soupape non négligeable pour les investisseurs, car lorsque des imprévus surviennent, cela évite à la SCPI de se retrouver en difficulté. C’est une manière d’assurer sereinement la transition en cas de départ d’un locataire, mais aussi de profiter d’une meilleure stabilité dans le versement des loyers. Donc, c’est un critère à prendre absolument en considération au moment de choisir votre investissement immobilier.

Orientez-vous systématiquement vers un investissement en SCPI correspondant à votre stratégie d’investissement

Que vous soyez dans une optique de défiscalisation ou de développement de votre capital, différentes options s’offrent à vous. Prenez le temps de considérer chaque possibilité afin de vous orienter vers l’option la plus intéressante en fonction de votre situation financière. Si nécessaire, faites-vous accompagner par un professionnel.

