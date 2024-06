Coliving : Commune et Clésence signent un partenariat pour développer des résidences pour parents solos

Les familles monoparentales sont le public le plus à risque de précarisation et représentent une part croissante de la population – à savoir ¼ des familles selon les dernières données de l’INSEE, et jusqu’à 30% en région parisienne.

Pour offrir aux parents solos et leurs enfants une solution de logement et services clé-en-main adaptée à leurs enjeux, la start-up Commune, solution de coliving pour familles monoparentales, et Clésence, Entreprise Sociale pour l’Habitat en Hauts-de-France et au Nord de l’Île-de-France, annoncent un partenariat et le déploiement d’une solution d’habitat simple, abordable et adaptée à cette population.

Avec un objectif de 50 résidences de coliving qui pourraient voir le jour dans les 5 prochaines années, à raison de 10 résidences par an, pour un volume total de transactions de 250 millions d’euros, ce partenariat d’ampleur répond à un besoin social et sociétal.

« En pleine crise du logement et tandis que la situation alarmante des familles monoparentales explose dans le débat public, nous avons plus que jamais besoin de solutions de logement innovantes, adaptées et clé-en-main pour les parents solos et leurs enfants. Avec ce partenariat de 250 millions d’euros, Commune et Clésence accélèrent et mobilisent leurs énergies pour apporter une réponse concrète à cet enjeu social et sociétal majeur», explique Tara Heuzé-Sarmini, cofondatrice de Commune.

De l’habitat partagé et des services mutualisés comme alternative du logement individuel traditionnel pour de nombreuses population

Commune est née, en 2021, du constat que le modèle de la famille nucléaire et d’un foyer unique tout au long de la vie adulte n’était plus la norme, mais tendait bel et bien à devenir une exception. Les familles sont aujourd’hui multiples et singulières, et font face à des besoins très spécifiques à certains moments de leur vie. Les ruptures et les phases de monoparentalité en font partie. Alors qu’une famille sur quatre est monoparentale en France et que la moitié des couples mariés divorcent, Commune souhaite aider les parents solos à se (re)loger et à trouver un nouvel équilibre.

En concevant ce type de résidence, la startup et Clésence ont pour objectif de limiter l’impact social, professionnel et financier qu’engendre habituellement une séparation. En effet, les ruptures familiales sont aujourd’hui le premier facteur de précarisation en France et dans la plupart des pays de l’OCDE avec une chute de niveau de vie de plus de 20% en moyenne. Les familles monoparentales sont deux fois plus à risque d’exclusion sociale que les familles dites traditionnelles. Grâce au coliving, qui permet des économies de 20% à 30% par famille et la création d’un véritable réseau de soutien et d’entraide, Commune répond aussi bien aux besoins spécifiques des parents solos qu’à ceux de leurs enfants.

Les résidences sont organisées de la manière suivante : chaque famille dispose d’un espace meublé strictement privé, composé d’une chambre parent, une chambre enfants, une kitchenette et d’un espace sanitaire (une salle de bain et des toilettes). Les résidents peuvent également profiter de grands espaces partagés – jardin, salle de jeu, buanderie, espace coworking, salle à manger et cuisine – et de services inclus dans l’offre – ménage plusieurs fois par semaine, soutien scolaire, assistance juridique, abonnement streaming, Internet, provisions sur charges, etc.

Une configuration pensée pour répondre à trois besoins essentiels des parents solos

Disposer d’une « chambre à soi », un cocon, dans lequel s’isoler et se ressourcer. Un bien rare dans le logement traditionnel individuel où de nombreux parents se retrouvent en situation de surpeuplement, à dormir sur le canapé du salon pour laisser la seule chambre disponible aux enfants.

Briser la solitude inhérente au fait de ne pas avoir de relai au quotidien dans l’exercice de sa parentalité, en recréant ce « village » qu’il faut pour élever un enfant. Les espaces partagés, impossible à avoir en vivant seul·e, sont créés pour ces moments de convivialité choisies et de partages.

Alléger la charge mentale déjà bien trop lourde pour ces femmes et ces hommes en incluant dans l’offre une série de services leur permettant de n’avoir à se préoccuper de rien d’autre qu’à faire leurs valises.

Après une 1ère ouverture à Poissy, une première collaboration à Roubaix en vue d’un déploiement national et international

La toute première résidence Commune, inaugurée en présence de la ministre Aurore Bergé, a ouvert ses portes en décembre 2023 à Poissy. Elle accueille une dizaine de familles, pionnières de cette solution d’un nouveau genre.

La deuxième résidence, la première développée en collaboration avec Clésence AlterEgo, ouvrira ses portes à l’été 2024 à Roubaix (59) et pourra accueillir jusqu’à 28 familles. À horizon 10 ans, Commune ambitionne de déployer 500 résidences en France et dans le monde. Afin de se donner les moyens de cette ambition, la start-up annonce avoir scellé un partenariat avec Clésence, filiale du Groupe Action Logement et acteur incontournable du logement social, abordable et durable en régions Hauts-de-France et au Nord de l’Île-de-France.

Sur l’ensemble de son territoire, Clésence loge d’ores et déjà 95 000 personnes au sein de ses 50 000 logements et résidences collectives que compte son patrimoine. Véritable partenaire des territoires et de leurs enjeux, Clésence œuvre également en faveur de l’aide à l’insertion et à la qualification des populations en situation de fragilité et crée des logements adaptés aux spécificités de différents publics.

En septembre 2021, Clésence lance officiellement sa marque Clésence AlterEgo dédiée aux logements thématiques sur-mesure. Le projet de résidences à Roubaix est l’illustration parfaite de cette démarche : des habitats sur mesure pour des parcours de vie singuliers, des solutions « à vivre » résolument ancrées dans la réalité d’aujourd’hui et conçues pour durer demain.

« Ce projet de résidence en coliving apporte une réponse concrète aux besoins des familles et au mode d’habitat d’aujourd’hui. Il rentre dans le cadre de notre marque Clésence AlterEgo qui place l’habitant au cœur du lien social, ce lien qui se tisse jour après jour. Pour vivre mieux, vivre ensemble, au bon endroit, au bon moment, tout simplement… », précise Catherine Papetti, Directrice Clésence AlterEgo.

En fléchant 250 millions d’euros pour ce partenariat sur les cinq prochaines années, Clésence permet à Commune d’accélérer son déploiement dans les Hauts-de-France et en Île-de-France.

Les résidences qui verront le jour grâce à ce partenariat pourraient être une réponse concrète, innovante, et impactante à la crise du logement que traverse notre pays.