Location : Le coliving, une alternative plus flexible et pas plus chère !

En cette période de fortes tensions sur le marché locatif, en particulier dans les grandes villes, le coliving peut être une alternative intéressante, notamment pour les jeunes actifs. Et ce, pour plusieurs raisons : le Coliving, c’est une offre croissante, un process de candidature simplifié, une installation rapide et peu coûteuse et des charges à la fois mutualisées et maîtrisées. Sans oublier la convivialité, la qualité des logements et les nombreux services offerts par cette nouvelle façon de se loger, en pleine expansion. Il y a une condition toutefois : avoir « l’esprit coliving », l’envie de vivre ce mode de vie partagé. Il faut vraiment que le potentiel coliver ait un bon feeling avec ses futurs colocataires, et réciproquement !

Tendoors, opérateur de coliving depuis 2009, présent à Lille, Bordeaux, Paris et Ile-de-France et bientôt Nantes démontre, qu’à prestations et services équivalents, le coliving n’est pas plus cher qu’une location traditionnelle.

Moins de tensions locatives sur le marché du coliving

A l’instar du marché locatif, il y a en coliving plus de demandes que d’offres mais ce marché se développe à vitesse grand V. En effet, le nombre de chambres en coliving a triplé depuis 2019. Selon une étude menée par BNP Paribas Real Estate le marché du coliving représentait plus de 8 300 places en France en 2021 contre 5 000 en 2019. Désormais, en 2023, selon Mazars, il en compterait 15 000. Dans le même temps, selon Bien’Ici, l’offre de biens à louer a baissé quasiment de moitié en 4 ans…

Ainsi, grâce à cette forte croissance du secteur, mais aussi à un turn over plus important que sur le marché locatif classique le marché du coliving est moins tendu et plus fluide que celui de la location traditionnelle, et ce, malgré un fort niveau de demande, « Chez Tendoors nous avons environ 8 demandes pour 1 chambre, mais comme nous avons 20 projets actuellement en cours avec en moyenne 10 chambres dans chacun d’entre eux et qu’il y a du ‘turn over’ chaque année, nous parvenons à satisfaire les besoins ! », explique Philippe Preulier, directeur général de Tendoors.

Le coliving : des charges mutualisées, maîtrisées et des économies à la clé lors de l’installation

Outre l’avantage de proposer des espaces de qualité, prêts à vivre, qui conjuguent confort privé et convivialité, le coliving repose sur un principe phare : un tarif mensuel tout compris (charges, abonnements divers, meubles…) permettant d’avoir une visibilité sur le coût de son logement, dépense numéro 1 dans le budget des Français, et ainsi mieux maîtriser celui-ci.

« Les prix affichés comprennent toutes les charges et services offerts par Tendoors comme le wifi, le mobilier et les équipements, l’électricité et le gaz, l’entretien et les petites réparations, le ménage et entretien des parties communes, les abonnements streaming audio et vidéo, l’entretien du jardin, et même l’assurance habitation et la taxe d’habitation ! En outre, nous livrons chaque mois dans nos colivings un brunch et un panier ménager ! Tout cela mis bout à bout revient moins cher que d’habiter seul dans un studio… et c’est plus sympa ! », explique Philippe Preulier.

Des logements meublés et équipés

Le coût d’installation est quasiment nul car la chambre et l’ensemble du logement est meublé, équipé, décoré par un architecte d’intérieur, avec un niveau de confort élevé (babyfoot, barbecue, appareil de gym…). Des frais d’installation qui peuvent coûter plusieurs centaines – voire milliers – d’euros quand il faut aménager un appartement vide.

« Autre avantage, si l’essentiel des parties communes est partagé comme le jardin, le salon ou la cuisine, au quotidien, il est peu fréquent que les 10 colivers soient là tous en même temps… Donc au final l’espace individuel est bien plus important que les 14 m2 de la chambre et le coliver en télétravail peut très bien se retrouver seul dans les 30 m2 de l’espace salon de sa maison. Le coliving offre une vraie sensation d’espace certes partagé, mais très généreux et ce à moins de 7 minutes du métro », détaille Philippe Preulier qui précise que les biens exploités en coliving chez Tendoors sont intégralement rénovés, avec un niveau de performance énergétique élevé (2/3 du parc a un DPE d’au moins C) et des dépenses d’énergies par conséquent moins élevées et mieux maitrisées que dans un studio ancien classé F ou G.

En outre, les différentes charges sont mutualisées entre les colivers, qu’il s’agisse de l’abonnement d’électricité/gaz, de l’eau, des dépenses d’entretien, de ménage, d’internet ou les abonnements à des plateformes de streaming…

Un process de candidature plus simple et plus fluide

Alors que louer un appartement dans une grande ville peut être un véritable parcours du combattant, postuler dans l’un des espaces Tendoors se fait 100 % en ligne et de façon très simple. Le futur coliver dispose d’un espace candidat intuitif et sécurisé qui lui permet de déposer son dossier pour la chambre qui lui convient. Il est ensuite rappelé par l’un des coliving managers pour parler de sa candidature.

« Il n’y a pas de sélection – ou de refus – automatique des candidats, qui sont systématiquement appelés pour trouver une solution. Nous avons une plus grand flexibilité qu’un bailleur traditionnel. Ainsi, si le candidat a des revenus équivalents à 2 fois le loyer au lieu de 3 fois, cela reste possible au cas par cas ! Il n’y a pas de profils écartés a priori… », détaille Philippe Preulier.

Comme dans la location traditionnelle, le loyer est éligible aux APL, mais aussi à la Garantie de l’état Visale ou au dispositif Garantme si le candidat n’a pas de caution.