Immobilier & F1 : Investissez dans l’hôtel HILTON du circuit de Silverstone avec Bricks.co dès 10€

Bricks.co, en partenariat avec le groupe Bricks Silverstone Capital Ltd, propose une opportunité unique : investir dans l’hôtel Hilton Garden inn Silverstone, le seul établissement offrant une vue directe sur la la ligne de départ de cette piste légendaire avec de nombreuses loges privées. Avec un ticket d’entrée accessible dès 10€, cette initiative permet à chacun de devenir acteur de la transformation d’un site iconique de la F1.

Une expérience inégalée

Non seulement les investisseurs pourront profiter de potentiels retours financiers, mais ils auront également la chance de vivre des expériences exclusives, comme assister à des événements de F1 depuis l’hôtel, rencontrer potentiellement des pilotes, ou encore accéder à des espaces VIP.

Une révolution dans le financement participatif

Bricks.co repousse les limites de l’investissement participatif en offrant des opportunités inaccessibles auparavant au grand public. Le projet de l’hôtel Hilton Garden inn Silverstone est plus qu’un simple investissement immobilier : c’est une porte ouverte vers le monde glamour de la F1, un domaine généralement réservé à une élite.

Avec ce projet, Bricks et Bricks Silverstone Capital Ltd visent à créer un modèle d’exploitation optimal pour l’hôtel, tout en permettant aux fans et investisseurs de participer activement à son succès.

« Je suis très fier de pouvoir rendre accessible dès 10€ la passion du sport automobile via cet investissement immobilier qui même Formule 1 et le refinancement de cet hôtel », précise Cédric O’Neill, Fondateur de Bricks.co

Une expérience qui va bien plus loin qu’un placement financier

En participant à ce projet unique, les investisseurs bénéficient de chances exceptionnelles : 50 investisseurs sélectionnés seront invités à vivre l’excitation du Grand Prix de F1 de Silverstone en 2024 ou 2025 ou 2026. Ces chanceux auront accès à des places premium d’une valeur de 4 000€ à 5 000€ la place, offrant une vue imprenable sur la course et dans le stand Red Bull.

Nombreux investisseurs seront également tirés au sort pour assister au MotoGP de Silverstone dans des conditions privilégiées, d’une valeur de 1 200€ (voir les conditions sur le site Bricks.co).

Un projet de communauté et d’innovation

L’initiative s’inscrit dans une vision plus large de transformation et de durabilité. L’hôtel de Silverstone se positionne non seulement comme un lieu d’hébergement de prestige, mais aussi comme un centre d’activités culturelles et événementielles.

Comment participer ? Les passionnés et les investisseurs intéressés peuvent se rendre sur le site de Bricks.co pour plus de détails sur le projet et les modalités de participation.

Chiffres clés du projet

L’hôtel, fort de son développement, souhaite acquérir la parcelle voisine pour un projet d’extension de 100 chambres supplémentaires.

Le chiffre d’affaires actuel de l’hôtel est proche de 15M€ pour une valorisation de de 80M€.