Immobilier : Pascal Boulanger réélu Président de la Fédération des Promoteurs Immobiliers

La Fédération des Promoteurs Immobiliers de France (FPI France) a le plaisir d’annoncer la réélection de Pascal Boulanger à la présidence de la Fédération pour un second mandat de trois ans. L’élection s’est tenue ce matin lors de l’Assemblée Générale annuelle de la FPI.

Maintien et renforcement de la stratégie

Cette élection confirme la volonté de la FPI France de maintenir et de renforcer la stratégie qui a été la sienne depuis juillet 2021 :

Être moteur au sein d’un collectif fort et respecté par le gouvernement : créée en janvier 2024, l’Alliance pour le Logement doit monter en puissance ;

Être un acteur responsable en portant des mesures puissantes, immédiates et qui n’aggravent pas l’état des finances publiques. A ce titre, Pascal Boulanger continuera à défendre des mesures d’urgence dont une d’ordre fiscal qui rapportera à Bercy et aidera le secteur ;

Être un interlocuteur exigeant des pouvoirs publics locaux en s’opposant dans le cadre de recours gracieux ou contentieux à toutes mesures susceptibles de bloquer l’acte de construire ;

Nouveaux modèle de production de la ville

Le contexte institutionnel, économique, environnemental et les évolutions de notre société interrogent profondément le modèle de la promotion immobilière. Consciente de ces évolutions, la FPI France explore, avec ses adhérents et ses partenaires nationaux, les nouveaux modèles de production de la ville de demain :

Régénération urbaine ;

Intelligence artificielle ;

Nouveaux modes d’habiter.



Mais ces réflexions, nécessaires, doivent se faire à l’aune de la capacité des ménages à accéder aux logements que nous leur proposons. En cela, les promoteurs immobiliers de la FPI ont une conscience aigüe de leur mission sociétale.

« Mon premier mandat a été marqué par une instabilité chronique de la part des pouvoirs publics : CNR Logement, décentralisation de la politique du logement, choc de l’offre, explique Pascal Boulanger. Toutes ces initiatives avortées ne répondent pas aux enjeux et nous font perdre du temps. La dissolution n’arrange rien. »

Et de poursuivre : « La stabilité est plus que jamais indispensable. Stabilité institutionnelle : comment construire une politique du logement efficace avec un nouveau ministre du logement tous les 6 mois ? Stabilité juridique et normative : le nouveau gouvernement doit absolument engager une pause réglementaire. Pour ma part, l’engagement, la responsabilité et l’exigence guideront toujours mon action au service de la défense du métier de promoteur immobilier et de l’acte de construire, nécessaire, utile et noble. »