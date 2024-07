Crédit immobilier : « La baisse des taux, une aubaine pour les emprunteurs », Caroline Arnould (CAFPI)

Vous vous demandez si c’est le bon moment pour emprunter ? Vous avez toujours voulu comprendre l’impact des fluctuations des taux d’intérêt sur votre pouvoir d’achat immobilier ? Cet épisode de Mon Podcast Immo est fait pour vous ! Caroline Arnould, directrice générale du courtier CAFPI dévoile les dernières tendances du crédit immobilier et l’état actuel des taux.

Taux en baisse, pouvoir d’achat en hausse

Les taux d’intérêt ont connu une baisse significative au cours des derniers mois. Une bonne nouvelle pour ceux qui souhaitent emprunter. « Aujourd’hui, sur 25 ans, on est à 3,8%, et pour les meilleurs dossiers, on arrive même à avoir du 3,45%« , explique Caroline Arnould. Une chute notable par rapport à fin 2023 où les taux sur 25 ans dépassaient les 4,5%.

Qu’est-ce que cela signifie concrètement ? Un pouvoir d’achat immobilier supplémentaire ! Caroline Arnould précise : « Pour l’acquisition d’un bien de 86 mètres carrés, les emprunteurs devaient en moyenne emprunter 214 836 euros au premier semestre, contre 242 000 euros un an plus tôt. » C’est une bouffée d’air frais pour les primo-accédants et tous ceux qui souhaitent réaliser leur rêve immobilier.

Les banques de retour sur le marché

Les banques ont également renoué avec le crédit immobilier. « Depuis le début de l’année, les banques veulent faire du crédit, veulent conquérir des clients ». Cette dynamique est particulièrement bénéfique pour les primo-accédants, qui retrouvent des conditions favorables pour financer leur premier achat immobilier.

Interrogée sur l’impact de la crise politique récente, Caroline Arnould se montre rassurante : « Les Français n’ont pas abandonné leur projet. Ils ont bien raison, puisque les taux sont bas. » Selon un sondage réalisé après la dissolution de l’Assemblée nationale, seuls 21,8% des candidats à l’emprunt estiment que le contexte politique pourrait décourager leur projet immobilier.

Des conseils pour les emprunteurs

Alors, est-ce le bon moment pour emprunter ? « Le contexte est bon, on a vu que les taux étaient bas, les banques ont besoin de clients » conseille Caroline Arnould. Elle recommande de faire appel à un courtier pour naviguer plus facilement parmi les offres des banques, surtout pendant l’été.

Pour en savoir plus sur les tendances du marché immobilier et obtenir des conseils pratiques, écoutez Mon Podcast Immo, le podcast de MySweetImmo. Disponible sur toutes les plateformes, ce rendez-vous incontournable vous offre une analyse claire et concise de l’actualité immobilière.