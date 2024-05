Crédit immobilier : Nouvelle baisse des taux en mai

Les taux ont de nouveau reculé en mai, comme en attestent premiers barèmes transmis au titre de de ce mois par les établissements partenaires d’Emprunt-direct.com. Ceux-ci font état d’une nouvelle baisse des grilles d’un mois sur l’autre, avec, pour l’ensemble des maturités de prêt et qualités de dossiers, des replis de l’ordre de 5 à 15 points de base.

Des établissements bancaires mieux disposés

On notera par ailleurs qu’une large part des établissements bancaires restent dans de bonnes dispositions en matière de délivrance de prêt immobilier, ce qui était moins le cas il y a quelque mois, alors même que les taux de crédit immobilier étaient, à cette période, très nettement orientés à la hausse, érodant de facto le pouvoir d’achat immobilier des ménages.

L’OAT à 10 ans au dessus des 3% ces derniers jours

Cette nouvelle baisse des taux intervient alors même que les taux ont stoppé leur lente diminution sur les marchés obligataires. Les taux de l’OAT 10 ans sont en effet remontés au dessus des 3% ces derniers jours.

Ceci n’a pour l’heure pas eu de conséquences sur le segment du prêt immobilier, ce qui tend à accréditer l’idée de la volonté des établissements bancaires à distribuer du prêt à l’habitat.

La production de crédit immobilier toujours sous pression

Reste que la production de crédits à l’habitat est toujours sous pression, au vu des chiffres de la Banque de France. «La perspective d’une nouvelle vague de baisse des taux sur les marchés obligataires reste plus que jamais conditionnée à la volonté des banques centrales de poursuivre la

stabilisation des taux directeurs. Or les dernières statistiques en matière de prix à la consommation incitent à anticiper au mieux une pause dans le mouvement de stabilisation ou d’inversion des taux directeurs, ce qui pourrait avoir un net impact en matière d’anticipation de rebond de la production de crédits et, par conséquent du marché immobilier », explique Alban Lacondemine, président fondateur d’Emprunt Direct.

Et de poursuivre : « La normalisation de l’inflation à un taux proche de l’objectif de la Banque centrale européenne devait conduire l’institution à procéder à une baisse de ses taux directeurs en juin. Mais un rebond des prix semblable à ce qu’on a vu aux Etats-Unis, pourrait mettre à mal cette perspective en matière de décrue, et entraver la perspective d’une amélioration du marché immobilier au second semestre».