Immobilier : « iad réalise +13% de signatures de compromis par conseiller sur les 3 derniers mois », Clément Delpirou

Malgré le ralentissement conjoncturel de 2023 et une baisse de 14% des compromis depuis un an, iad est repassé au seuil historique observé en N-1.

« Jamais un acteur n’a eu autant de parts de marché dans la transaction immobilière. Cela s’est encore accentué dernièrement où nos entrepreneurs ont fait + 13% de signatures de compromis sur les 3 derniers mois versus l’an dernier sur un marché qui montre les frémissements d’une reprise attendue », précise Clément Delpirou, Président du groupe iad.

Une embellie observée par L’association «Les Prix Immobiliers» et ses partenaires dans leur baromètre mensuel sponsorisé par iad de juin 2024 sur les ventes de logements anciens et neufs qui fournit aux différents acteurs un outil de connaissance précis des marchés.

“ C’est la preuve qu’en période de crise, le modèle traditionnel immobilier perd encore plus de terrain au profit du modèle iad où chaque conseiller formé est libre, à la main sur son avenir professionnel. Grâce à des outils agiles sans équivalent, un support de chaque instant, l’entrepreneur iad fait preuve de plus de réactivité face aux bouleversements du marché immobilier. Ainsi nous confirmons notre rôle de leader, formateur, tremplin à la reconversion pour mettre le pied à l’étrier de chacun dans le monde de l’immobilier. En un an, le nombre de conseillers provenant du modèle d’agences traditionnelles a doublé : les professionnels sont en quête d’agilité et de liberté”, reprend Clément Delpirou.

iad plébiscité par ses conseillers

Les modèles de mandataires attirent de plus en plus les professionnels provenant des modèles d’agences traditionnelles. Cette année plus que jamais, les professionnels du secteur ont rejoint le réseau, représentant environ 20% de la totalité du réseau (vs. 15 % en 2023). Ils se sont intensivement formés via l’université iad : 4537 formations dispensées en 2023 soit +14% vs 2022. Depuis 2024 de nouvelles formations sur la rénovation énergétique, les acquéreurs ou la requalification des mandats ont vu le jour.

Les résultats de l’enquête de satisfaction menée auprès des conseillers iad en juin 2024 révèlent que 9 sur 10 sont satisfaits de l’accompagnement dont ils bénéficient chez iad : un modèle résilient, agile en temps de crise, profondément humain, leader technologique, acteur clé de la formation et de la reconversion permettant de se constituer un fonds de commerce international grâce à un modèle qui rompt les frontières.

iad continue de développer les différents métiers autour de l’immobilier dont la gestion locative avec Homepilot by iad (+137% de CA sur 2024 vs 2023 soit 5,7m€ vs 2,4m€). En plus de la France, la gestion locative by iad est déjà en place en Floride et au UK ce qui donne des perspectives de déployer un modèle complet dans toutes ses géographies.

iad poursuit également son investissement dans la Tech en innovant pour mettre à disposition des conseillers tous les outils et l’accompagnement dont ils ont besoin sur l’ensemble de la chaîne de l’immobilier avec une offre à 360, pas seulement basée sur la transaction mais aussi sur la gestion locative Homepilot et l’accompagnement dans les transactions à l’étranger.

“ Notre priorité absolue est de donner accès à nos entrepreneurs aux meilleurs outils du marché afin qu’ils se concentrent à 100% sur leur business”, précise Clément Delpirou.

iad plébiscité par les acheteurs et les vendeurs

Avec 99% d’avis favorables sur immodvisor, un taux d’honoraires 20% inférieur à celui du marché, le réseau iad soutient le pouvoir d’achat des Français en leur permettant de réaliser des projets de vie partout sur le territoire pour accéder à la propriété.

Si 90% des Français rêvent d’accéder à la propriété, seuls 57% y parviennent : c’est 33% qui souhaitent le devenir à court et moyen termes, et bonne nouvelle, 80% ont un conseiller iad à moins de 4km de chez eux, expert du tissu immobilier local (ou au courant de toutes les opportunités pour eux de devenir propriétaires). En effet, 70% des conseillers sont périurbains, installés là où les agences physiques ont souvent tiré le rideau.

À lire aussi "La conjoncture actuelle pousse quotidiennement les agents immobiliers nous appeller », Ella Intini

Un accès au logement plus facile pour les particuliers

“ Avec le contexte politique actuel et la crise du logement en France, nous sommes désireux d’avancer en concertation avec les pouvoirs publics pour la création d’un Ministère de l’Habitat à l’écoute de la profession et des dispositifs indispensables à la reprise du marché”, affirme Clément Delpirou.

Pour dégripper le marché, l’Union des Syndicats de l’Immobilier (Unis) et iad défendent 4 mesures phares pour encourager l’accès au logement :

Transformabilité du loyer en mensualités d’emprunt : faciliter l’accès au crédit des primo-accédants en permettant aux nouveaux emprunteurs des modalités de remboursement équivalentes aux loyers qu’ils acquittent

Déverrouiller les conditions d’accès au crédit, et supprimer les frais de mutation pour les primo-accédants

Inciter à l’investissement dans le logement locatif intermédiaire ou durable par l’amortissement ou la déduction forfaitaire en mobilisant les bailleurs privés particuliers

Accorder un moratoire d’un an du calendrier de la loi Climat pour une meilleure adéquation entre les contraintes d’engagement de travaux et leur réalisation effective

One network, l’ambition internationale

iad est le seul acteur à proposer un modèle one network grâce au développement des équipes à l’international et les ventes partagées transfrontalières. La part de son CA hors France est en constante progression et les 7 pays ou le réseau est présent connaissent une croissance à 2 chiffres avec un projet immobilier concrétisé toutes les 8 minutes partout dans le monde.

Par exemple, en Italie, le chiffre d’affaires a augmenté de plus de 50 % grâce au renforcement et à la professionnalisation croissante du réseau dans le pays.

L’Espagne qui compte 700 conseillers a réalisé en 2023 une croissance de 30 % sur un marché pourtant en déclin de -11 %. Au premier semestre 2024, sa croissance atteint 50 % vs un marché resté stable par rapport à l’année précédente. Le Mexique figure désormais au Top 4 des acteurs clés avec plus de 1500 conseillers. iad Florida, récemment lancée, a déjà une quarantaine d’agents et a vu son nombre de mandats doublés au cours des derniers mois.