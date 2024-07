Immobilier Paris, Nice, Marseille… : Voici 5 biens d’exception pour profiter des Jeux olympiques

Combiner la passion du sport et de la belle pierre, c’est possible ! Focus sur cinq biens exceptionnels parmi les villes qui accueillent des compétitions pour vivre l’expérience au plus près des cérémonies, de quoi réjouir les passionnés.

À l’approche des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, le réseau immobilier Espaces Atypiques a sélectionné cinq biens exceptionnels parmi les villes qui accueillent des compétitions pour vivre l’expérience au plus près des cérémonies, de quoi réjouir les passionnés.

Espaces Atypiques propose une immersion à Paris, lieu phare des festivités, à Marseille pour découvrir les épreuves de voile à la Marina olympique et le tournoi de football au Stade Vélodrome, dans la métropole lilloise pour encourager les athlètes de handball et de basketball mais aussi à Nice et à Lyon où se dérouleront certains matchs du tournoi de football masculin et féminin.

Paris 3ème : Appartement rénové, volumes hors normes verrière et patio végétalisé

© Espaces Atypiques Paris

C’est au cœur de l’hôtel de Vaux, un bel hôtel particulier datant du XVIIIème siècle situé à deux pas de la place des Vosges, que se cache cet appartement hors normes d’une superficie de 398 m² (173 m² Loi Carrez). Entièrement rénové dans un esprit loft, le lieu profite d’un patio végétalisé de 30 m². Eclairée par une belle verrière donnant sur le patio, la lumineuse pièce de vie de 61m² bénéficie d’une hauteur sous plafond de près de 4 mètres coiffée d’une structure métallique.



Trois grandes chambres de 20 à 32 m² complètent ce niveau. Le clou de cet appartement : de beaux espaces voutés en souplex qui abritent une salle à manger et un vaste double séjour avec home cinéma agrémenté d’une cheminée. Entièrement pavés de pierres avec 3 mètres de hauteur sous plafond, ces espaces donnent tout son cachet à ce souplex d’exception. Vaste et chaleureux, ce loft offre de nombreux aménagements possibles et profite d’un emplacement idéal pour accéder facilement aux différentes épreuves réparties dans la capitale. Son prix ? 4 870 000 €.

Saint André-lez-Lille : Ancienne filature transformée en loft au style industriel à proximité de Lille

© Espaces Atypiques Lille

Cette ancienne filature a été transformée en un loft aux volumes généreux d’une surface de 226 m² (221m² Carrez). Le lieu profite d’une hauteur de 4 mètres sous une toiture en dent de scie appelée ”shed”, héritage de sa fonction industrielle. Au rez-de-chaussée surélevé se trouve une large pièce de vie éclairée de deux puits de lumière et complétée par une cuisine ouverte. Sur la mezzanine, un grand espace ouvert distribue deux chambres et une salle d’eau.

De nombreux éléments en béton, associés à des ouvertures et une belle verrière font le charme de cette habitation au style industriel et épuré qui joue avec les formes et les matériaux comme que le bois, le béton et le verre : un pari gagnant. Son prix ? 440 000 €.

Nice : Luxueux duplex contemporain avec balcon situé dans le triangle d’or niçois

© Logan Potteau

Entièrement rénové et meublé, ce duplex à la décoration soignée a été pensé avec des matériaux haut de gamme. Installé au dernier étage d’un immeuble de standing avec un balcon de 14 m², l’appartement bénéficie d’une vue sur l’emblématique colline du château. Il offre de beaux volumes avec une incroyable hauteur sous plafond de plus de 4 mètres dont bénéficie la pièce de vie. Celle-ci offre une cuisine ouverte aménagée et équipée, prolongée par un espace salon / salle à manger. Le côté nuit est composé de deux chambres en suite avec salle d’eau et dressing avec un accès au balcon.



À l’étage, une mezzanine mansardée offre un espace supplémentaire pouvant servir de lieu de détente ou de chambre d’appoint. Situé au cœur de Nice, il sera parfait pour assister au tournoi de football tout en profitant des atouts offerts par la côte d’Azur. Son prix ? 1 190 000 €.

Marseille : Maison d’architecte avec vue sur mer au cœur des Calanques

© Arthur Albert

Bâtie à flanc de colline, cette maison d’architecte située au cœur du village des Goudes propose un véritable cocon de nature et de sérénité. La villa profite d’un panorama imprenable sur la mer à perte de vue grâce à de nombreux espaces extérieurs, dont un magnifique rooftop de 150 m². Son architecture cubique et épurée se confond avec son environnement pour proposer un lieu de vie en toute intimité. Les espaces principaux accueillent un salon, une cuisine toute équipée et un espace dinatoire qui bénéficient de plusieurs ouvertures pour un esprit dedans-dehors avec un accès sur une vaste terrasse. Une suite parentale avec vue mer complète ce niveau.

Au rez-de-chaussée se trouve la partie nuit avec deux chambres ouvertes sur un jardin intimiste, une terrasse en bois et un espace détente. Un studio indépendant tout équipé ainsi qu’un garage font partie de l’ensemble des espaces proposés. L’environnement et l’architecture exceptionnels de ce bien en font le lieu idéal pour savourer la douceur de Marseille et suivre de près les compétitions. Son prix ? 1 420 000 €.

Lyon : Loft en duplex dans un ancien atelier de photographe

© Espaces Atypiques Lyon

Ce magnifique loft est issu de la transformation d’un ancien atelier de photographe en habitation. Situé en plein cœur de la Croix Rousse, il profite du calme de la cour tout en étant idéalement situé pour une balade dans l’un des plus beaux quartiers de la ville, entre deux matchs de football.

L’entrée ouvre sur une pièce de vie de 70m² illuminée par une magnifique verrière d’atelier avec une hauteur sous plafond de 6 mètres. La cuisine ouverte et entièrement équipée, fait face à l’espace salon/salle à manger. Elle bénéfice d’un puit de lumière pour apporter clarté et design à l’espace. Un escalier aérien mène à un espace entièrement décloisonné surplombant le séjour et pouvant accueillir deux chambres et une salle de bain. Son prix ? 490 000 €.

