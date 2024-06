Location & Jeux Olympiques : Multiplier les prix par deux ou trois n’est plus viable

À quelques jours du lancement des Jeux de Paris 2024, les propriétaires de locations touristiques parisiens se trouvent à un carrefour crucial. Alors que les prévisions de l’année dernière promettaient des prix de location multipliés par deux ou trois, la réalité sur le terrain s’avère différente.

OptiRental, cabinet de conseil spécialisé dans la commercialisation des meublés de tourisme, fait le point sur la situation actuelle et propose des conseils pratiques pour les dernières réservations.

Tenir compte du contexte du marché

En 2023, les experts anticipaient une explosion des tarifs des locations touristiques à Paris pendant les Jeux de 2024. Toutefois, à l’aube de cet événement mondial, il apparaît que cette flambée des prix n’a touché qu’une minorité de logements. En effet, un grand nombre de biens restent non loués à l’approche de l’été.

Les données les plus récentes révèlent un taux d’occupation des meublés de tourisme pour la période des Jeux similaire à celui de l’année précédente. Cette stabilité s’explique par deux phénomènes concomitants : une augmentation de 25 % des arrivées aériennes compensée par un doublement de l’offre disponible, passant de 57 000 annonces Airbnb en Île-de-France en l’été 2023 à 130 000 en 2024.

Adapter son offre pour louer efficacement

Malgré ce contexte plus complexe que prévu, il reste possible pour les propriétaires de louer leurs biens durant les Jeux, à condition d’ajuster leur offre à la demande de dernière minute.

Prix : La stratégie de multiplier les prix par deux ou trois n’est plus viable. Seuls les logements bénéficiant de très bonnes évaluations et d’une localisation attractive peuvent espérer des tarifs supérieurs à la moyenne historique, avec une hausse limitée entre 1,2 et 1,5 fois le prix moyen. Pour les autres, il est primordial de maintenir un prix normal, sans augmentation liée aux Jeux, pour attirer les réservations de dernière minute.

Avis Clients : Les avis clients jouent un rôle déterminant dans l’obtention de réservations. Les logements avec une note supérieure à 4,8 / 5 peuvent encore justifier une légère augmentation de prix. En revanche, les biens avec une note inférieure doivent ajuster leurs tarifs à la baisse, se positionnant même en dessous des prix de marché pour les biens avec des notes inférieures à 4,6 / 5.

Faire preuve de flexibilité et d’adaptation

Face à une concurrence accrue et une offre diversifiée, les propriétaires doivent faire preuve de flexibilité et d’adaptation. En suivant ces recommandations basées sur l’analyse des réservations récentes, ils peuvent optimiser leurs chances de louer leurs biens dans cette dernière ligne droite avant les Jeux de Paris 2024.

Exemple d’un appartement familial de standing, à 2 minutes du Louvre sur Airbnb

L’appartement a rapidement réussi à attirer aussi bien les familles que les groupes d’amis, devenant ainsi un “ coup de cœur voyageurs “ sur Airbnb avec une note de 4,83 /5 basée sur 6 commentaires. Grâce à cela, il a été loué, la semaine dernière, pour la période des Jeux 2024 à un tarif de 900 € la nuitée, hors taxes et frais de ménage, comparé à son prix habituel de 600 € la nuitée en temps normal.

Il s’agit d’un tout nouvel appartement mis en location depuis fin avril 2024. Situé au 5ᵉ étage avec ascenseur dans un immeuble de grand standing en face de la Bourse de Commerce/ Pinault Collection et à moins de 5 minutes à pied du Musée du Louvre, l’appartement fait 150 m² et peut accueillir jusqu’à 6 personnes.

Le conseil : “Il reste de la demande de dernière minute, y compris pour les biens familiaux. Mais ces clients restent exigeants. Si vous avez un bien de grande qualité et central, soyez très modérés dans la hausse de prix (+30 % max). Si votre bien est de qualité, mais légèrement excentré, n’ajoutez pas les prix par rapport à la normale pour avoir une chance de louer”, précise OptiRental.

Exemple d’un superbe appartement d’architecte au cœur du 9ᵉ sur Airbnb

Cet appartement a une note de 4,88 /5 basée sur son historique de 56 commentaires sur Airbnb. Il a réussi à être loué récemment à un prix de 400 € la nuitée pour la période des Jeux 2024, hors taxes et frais de ménage, contre un prix standard de 300 € hors période d’événements.

Situé dans le quartier des Grands Boulevards, au 5ᵉ étage d’un immeuble sans ascenseur. Il s’agit d’un appartement de 80 m² pouvant accueillir 4 personnes.

Le conseil : “Si votre logement est dans un quartier très touristique (Grands Boulevards, Bastille, Montmartre), il est encore possible d’enregistrer des réservations. Mais la modération tarifaire doit toujours rester de mise. Si votre e-réputation est excellente, vous pouvez légèrement monter les prix (+10/15 %), autrement, alignez-vous sur le marché”, précise OptiRental.

Exemple d’un joli studio près de Montorgueil sur Airbnb

Le studio a une note de 4 / 5 basée sur son historique de 5 commentaires sur Airbnb. Il a été loué récemment à un prix de 95 € la nuit pour la période des jeux 2024, hors taxes et frais de ménage, contre un prix standard de 120 € la nuit hors période d’événements. (Prix de vente pendant la période JO est plus bas que le prix de vente en période normale)

C’est un studio de 18 m² situé au 6ᵉ étage sans ascenseur dans le quartier Montorgueil.

Le conseil : “Pour les biens ayant une e-réputation en dessous du marché (c’est-à-dire une note en dessous de 4,6), le seul moyen d’obtenir une réservation durant les Jeux est de baisser vos prix, jusqu’à 25 % en dessous des prix du marché”, précise OptiRental.