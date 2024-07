Immobilier : L’Adresse lance l’Adresse Assure, une solution d’assurances clé en main pour ses clients

L’Adresse est le premier réseau immobilier à proposer une solution d’assurance clé en main à ses clients, qu’ils soient propriétaires occupants, bailleurs ou locataires. L’objectif pour le réseau coopératif est d’apporter à ses associés un nouveau service leur permettant de proposer à leurs clients les meilleures solutions d’assurance.

« Nous sommes ravis de franchir cette nouvelle étape dans le développement de notre réseau. En devenant le premier réseau immobilier courtier en assurance, nous réaffirmons notre volonté d’innover et de nous adapter aux besoins évolutifs des sociétaires et de leurs clients. Cette offre d’assurance immobilière, appelée l’Adresse Assure, renforce notre engagement d’offrir des services de qualité supérieure à la fois à nos agences et à leurs clients », explique Brice Cardi, président de l’Adresse.

Cette nouvelle offre, fruit d’une collaboration avec des partenaires d’assurance de premier plan comme Nousassurons et Verlingue, permet à L’Adresse de renforcer son offre de services via des outils performants. Désormais, en plus des services immobiliers traditionnels et de conciergerie, L’Adresse propose une gamme étendue de solutions d’assurance personnalisées, adaptées à chaque profil et besoin spécifique.

Des solutions d’assurance pour sécuriser les transactions et locations des clients du réseau l’Adresse

La mise en place de cette offre d’assurance immobilière a pour objectif de répondre aux attentes croissantes des clients en matière de protection de leur patrimoine. Qu’il s’agisse de garantir leur résidence principale, de protéger leurs biens locatifs ou d’assurer leur habitation en tant que locataires, les clients de L’Adresse peuvent désormais bénéficier d’une couverture complète, conçue pour les protéger contre les imprévus de la vie quotidienne.

Pour les propriétaires occupants : Une assurance habitation complète couvrant les dommages matériels, la responsabilité civile, et d’autres risques spécifiques.

Pour les nouveaux propriétaires : une garantie revente permettant d’être couvert en cas de perte financière lors d’une revente contrainte.

Pour les bailleurs : Des garanties spécifiques incluant la protection contre les loyers impayés jusqu’à 100 000 €, une assurance « anti-squat » et une garantie dégradation jusqu’à 20 000 € ainsi qu’une couverture juridique en cas de litiges.

Pour les locataires : Une assurance adaptée couvrant les risques locatifs, la responsabilité civile, et les biens personnels, mais aussi des solutions de cautionnement.

Exemples de produits proposés : la multirisque habitation (MRH), la multirisque immeuble (MRI), l’assurance propriétaire non occupant (PNO), la garantie loyers impayés (GLI), la garantie dommage ouvrage syndic (DO), pour les gros travaux, de rénovation énergétique notamment, la garantie revente (GR), mais aussi l’assurance emprunteur…

À lire aussi Immobilier : Wecasa lance un service de ménage adapté aux états des lieux de sortie

Une offre simplifiée et digitalisée

L’Adresse a mis en place des formations pour l’ensemble de ses sociétaires ainsi un parcours client simplifié, permettant à chacun de souscrire facilement et rapidement à une assurance immobilière. Grâce à des outils digitaux performants et un accompagnement personnalisé, chaque client peut obtenir une couverture adaptée en quelques clics seulement.

« Dans un marché immobilier moins actif qu’il y a 2 ans, il est essentiel pour nous, professionnels de l’immobilier, de trouver des leviers de diversification mais aussi de se distinguer de la concurrence en proposant des services innovants et à valeur ajoutée. Avec cette offre complète d’assurances, nous couvrons tous les profils de clients et pouvons leur proposer une offre sur mesure couvrant l’ensemble des risques liés à leur statut. C’est un levier de satisfaction client mais aussi de diversification pour nos sociétaires qui vont avoir accès de façon digitale à une activité créatrice de valeurs », explique Brice Cardi.